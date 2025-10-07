La misión de Cofer en Marruecos se interesa por el sector de las energías renovables

Dobarro se reunión con diferentes empresarios Cedida

La misión comercial de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– en Marruecos para buscar oportunidades de negocio en el país norteafricano hizo especial hincapié en el sector de las energías renovables, según explicó el presidente de la patronal, Cristóbal Dobarro, que encabezó la delegación. “Es una economía emergente, con un fuerte desarrollo industrial reciente y que comparte con nosotros el Atlántico y el hecho de ser la puerta de entrada para todo el continente”, manifestó antes de precisar que uno de los atractivos que posee Marruecos es que “disponen de recursos energéticos renovables abundantes como el sol y el viento, campos, sobre todo el de la eólica, en los que nuestras empresas tienen un amplio recorrido y pueden aportar soluciones a las compañías de allí”.

Dobarro quiso agradecer la hospitalidad de la Confederación de Empresarios de Marruecos y repasó toda la agenda desarrollada en el país vecino, que abarcó desde encuentros con el director de MMSE, Salim Durik, para explorar “posibles colaboraciones en materia de ingeniería y mantenimiento industrial” o una recepción con el presidente del grupo MMSA, Sidi Mohammed Alaoui.

La delegación ferrolana también tuvo la ocasión de conocer el campus de la Universidad Mohammed VI, cuyos responsables “comentaron su interés en colaborar con universidades gallegas”, así como visitar la Ciudad de Oficios y Habilidades –equivalente a la Formación Profesional– y el nuevo centro industrial y el puerto del Aaiun, donde se les ofreció a las empresas de la zona la oportunidad de instalarse.

Una cita con la Confederación de Empresarios de Marruecos y otra con el director de Desarrollo de Negocio de OCP, Ali Metwali, completaron un programa que dejó muy satisfecha a la comitiva de Cofer por las oportunidades de negocio que se podrían abrir desde ahora.