Ferrol cerró la primera mitad del año alcanzando un nuevo hito en licencias de obra

Durante el primer trimestre las tramitaciones fueron muy inferiores al mismo período de 2023 Emilio Cortizas

El área de Urbanismo del Concello de Ferrol cerró la primera mitad del año tramitando un total de 51 licencias de obra, la cifra más alta para este período de toda la serie histórica –que se remonta al año 2020–. Así lo muestra el último informe del Instituto Galego de Estatística, publicado hace escasos días y correspondiente al pasado mes de junio –si bien se puede consultar la evolución mes a mes a partir del mencionado ejercicio–.

En este sentido, es la segunda vez que el municipio alcanza dicho número de permisos durante los primeros seis meses del año, siendo la anterior ocasión en el año 2023, que hasta ahora se consideraba un período excepcional, pues se alejaba notablemente de los resultados de otras anualidades –en 2021 y 2024 se tramitaron 38 licencias, la segunda cifra más alta, mientras que en 2020 fueron 23 y en 2022, 31–. De hecho, durante el anterior balance, se señaló que, si bien la diferencia entre 2023 y 2025 había sido notable durante el primer trimestre del año –36 y 28 permisos, respectivamente–, dicha disparidad se redujo en el acumulado de enero a mayo –48 y 46– y ahora, con los resultados de junio, ambos ejercicios se sitúan ya a la par.

Curiosamente, de forma individual el mes de junio no fue el mejor de la serie, sino el segundo, tramitándose desde Urbanismo un total de cinco licencias frente a las seis de 2021 –en 2023 tan solo salieron adelante tres–. A este respecto, cabe destacar que, al contrario de lo que sucede con otros balances como el del precio de la vivienda, en Ferrol existe una tendencia fija por épocas –la adquisición de inmuebles, por ejemplo, suele dispararse en primavera y otoño, mientras que en períodos vacacionales se reducen las transacciones–, sino que los resultados responden al estado concreto del sector de la construcción.

En este sentido, si se comparan los resultados del ejercicio al completo, se puede comprobar que, pese a que durante la primera mitad del año había una diferencia de trece permisos, los años 2023 y 2024 se cerraron con una disparidad de tan solo uno.

Comarca

A nivel comarcal, como se señaló en el anterior informe, la evolución es mucho más irregular que en la ciudad naval. En Narón, segundo municipio en volumen poblacional, se registró una tendencia similar a la ferrolana, en tanto a que los resultados desde 2020 han ido creciendo hasta 2023, donde se constató un importante incremento respecto al ejercicio anterior, pero tras este año hubo una importante caída –de 23 a 13– y en 2025 las cifras siguen siendo reducidas (18).

En el extremo opuesto se situaría Ares, por ejemplo, donde la tramitación se ha ido reduciendo cada año pese a un incremento este último ejercicio.