Fernández-Cobián: “Galicia está en la parte media-baja en religiosidad e interés por el patrimonio”

“A arquitectura relixiosa contemporánea en Europa: perspectivas críticas” es el título de la conferencia que impartirá Esteban Fernández-Cobián en el primero de los actos que organiza la delegación local del COAG dentro de la Semana da Arquitectura. Mañana habrá rutas guiadas por cuatro templos de la ciudad.

¿Qué aspectos abordará en la charla de hoy?

Me centraré en las dinámicas de la religión en Europa y cómo influyen en la arquitectura, es decir, la religión como generadora de una arquitectura. Hablaré, por un lado, de la decadencia de las religiones en Europa occidental y, por otro, de su eclosión en la parte oriental. En este sentido, es curioso que las fronteras del imperio romano coinciden básicamente con las del cisma del siglo XI entre la iglesia latina y la ortodoxa, e incluso con el Telón de Acero, es decir, como decía Juan Pablo II, los dos pulmones de Europa. También abordaré los movimientos de población, incluidos los lugares de peregrinación masiva. Veremos además hacia dónde puede ir en un futuro próximo la arquitectura religiosa.

Habla del mayor dinamismo que hay en el este de Europa a nivel religioso. ¿Es la arquitectura algo vivo o es sobre todo un reflejo del pasado, al menos en occidente?

Nosotros estamos en una realidad muy concreta, en un extremo del mundo y en un país en decadencia religiosa, pero si ampliamos un poco el foco nos damos cuenta de que el contexto no es en absoluto este. Es completamente distinto. Por ejemplo, todo el movimiento de la inmigración musulmana en Europa está conllevando la construcción de mezquitas, incluso de estupas, para gente de otras partes del mundo que se asientan, y uno se queda asombrado de lo que surge. Y luego está la reutilización del patrimonio religioso de una manera distinta, un fenómeno que es también llamativo. Hay movimientos que intentan preservar el pasado de la arquitectura religiosa como símbolo de identidad de una Europa que puede cederla a otras maneras de ver la vida, el paisaje o el patrimonio. Creo que es un fenómeno de una complejidad muy grande.

¿En Galicia existe alguna particularidad en este sentido?

Estamos en la parte media-baja de la tabla y es curioso, porque cruzando la frontera con Portugal ya nos encontramos una realidad completamente diferente, pues ellos están en la parte media-alta en práctica religiosa y de interés por su propio patrimonio: hay unos ejemplos magníficos, incluso nuevos. En Galicia percibo que, por parte de la jerarquía de la Iglesia católica, se está recuperando el interés por ver qué se puede hacer con el patrimonio construido. Hay estudios sobre la arquitectura hasta el XIX y una valoración de las autoridades e instituciones por preservar esa memoria, pero no hay tanta sobre el siglo XX. Hace nos meses organizamos unas jornadas en Santiago tituladas “Dios ya no habita aquí”, es decir, qué hacer con las iglesias, pocos sacerdotes, dificultad evidente por mantener vivo ese patrimonio y se necesitan ideas o sistemas de financiación que se están poniendo en práctica en Europa y que aquí también se podrían poner en marcha.

En general, ¿la reconversión de estos espacios es coherente y de buena factura o es algo que se debe mejorar?

En España es un tema que todavía está empezando. Edificios religiosos, sobre todo monasterios y conventos, después de la desamortización del XIX, se han convertido en otro tipo de cosas: ayuntamientos, colegios, cuarteles, hoteles... Otra cosa son los templos. En Centroeuropa se han transformado en hoteles, bibliotecas... Se tiende a conservar su uso y, si no es posible, a adaptarlos a lo que se denomina usos “no lesivos” o dignos, que respeten la identidad original del edificio. Se ven salas de conciertos, de exposiciones o centros culturales: una iglesia como gran espacio destinado al arte que pone en contacto con Dios siempre es un espacio sugerente, con muchas potencialidades. Habría que ver cómo se explora esa potencialidad y cómo se pondría en práctica.