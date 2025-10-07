Mi cuenta

Concierto

El flamenco-jazz de Ton Risco e Marcos Teira, sobre el escenario de este Xoves da Capela

Vibráfono y guitarra española se unen en este dúo, que dará a conocer el disco "Circus"

Redacción
07/10/2025 18:40
Marcos Teira y Ton Risco también produjeron su disco “Circus”
Cedida

El ciclo Xoves da Capela trae este jueves 9, como siempre a las 20.30 horas y al precio de 3 euros por entrada, al dúo instrumental de flamenco-jazz Ton Risco e Marcos Teira. Las entradas pueden adquirirse por anticipado en la taquilla del teatro Jofre o bien a través de la web de Ataquilla.

Con Risco al vibráfono y Teira a la guitarra española, esta propuesta servirá como presentación de su último trabajo, “Circum”. El nuevo disco fue grabado sin prisas, producido por los propios músicos y editado por el sello de origen madrileño, que precisamente está especializado en la fusión de flamenco y jazz, Youkali Music.

“Ás veces temos que traducir o son da guitarra no vibráfono, especialmente en cuestións puras dos paus flamencos, que precisan ser tocadas de certa maneira e aí hai que darlle voltas para que o vibráfono poida facer as veces de guitarra ou, polo menos, se faga recoñecible un tanguillo ou unha bulería no instrumento”, manifiesta el propio vibrafonista.

Sobre esta compenetración entre los músicos también se expresa el guitarrista, al interpretar que “os nosos instrumentos enténdense ben, e esa é unha das razóns polas que este dúo existe. Son timbres compatibles, lévanse ben entre eles”, señaló el músico Marcos Teira.

