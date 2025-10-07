Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Concello celebra el aniversario de Asfedro con una gala en el Jofre

El acto, que será abierto a la ciudadanía, se desarrollará el próximo jueves 16 de octubre

Redacción
07/10/2025 15:42
La presidenta de Asfedro y otros responsables de la entidad junto a la concejala de Política Social en la presentación del acto
La presidenta de Asfedro y otros responsables de la entidad junto a la concejala de Política Social en la presentación del acto
C. F.

El Ayuntamiento de Ferrol lleva tiempo trabajando en un evento que esté a la altura de las cuatro décadas de trabajo de Asfedro en la ciudad. Por ello, la concejala de Política Social, Rosa Martínez Beceiro, presentaba ayer la gala de homenaje a la Asociación Ferrolá de Drogodependencias que organiza la administración local el próximo 16 de octubre en el teatro Jofre, a partir de las 19.30 horas.

Martínez Beceiro recordó que los actos en sí ya arrancaron el pasado mes de abril con una jornada con especialistas en psiquiatría o enfermedades infecciosas que se desarrolló en la sala Curuxeiras en la que también se habló del “pasado, presente e futuro da atención ás adicións en Asfedro”. La concejala también destacó “a traxectoria desta entidade, que ten un extenso recorrido na cidade, poñendo a disposición ao longo de todos estes anos os recursos necesarios para que os usuarios e as súas familias poidan facer fronte aos problemas de drogacción. Asimismo, Martínez Beceiro expresó su preocupación porque según los datos que maneja Asfedro, “na actualidade estamos nunha situación moi semellante á que había nos anos oitenta no terreo das adiccións, no tempo da chamada xeración perdida, dado que a primeira causa de morte da poboación entre 15 e 30 anos era debido ao consumo de drogas e enfermidades asociadas”, rememoró.

También Rosa Martínez recordó cómo entonces fueron las familias quienes se pusieron a trabajar en la lucha contra la drogadicción dando lugar, años después, a la creación de Asfedro y el impulso de programas pioneros como el de la metadona.

La edila recordó, asimismo, aquellos momentos difíciles en los que les tocó enfrentarse al rechazo y también a los vecinos antes de que naciera la comunidad terapéutica de O Confurco.

Por su parte, la presidenta de Asfedro, Sari Alabau, agradeció el apoyo del concello y recordó a figuras clave en la historia de la entidad como la de Tito Pena, quien pusiera en marcha el centro de Caranza y la comunidad, así como la de Olga Basterrechea, que la mantuvo en pie pese a las dificultades, haciendo todos ellos “un traballo encomiable que agora nos permite tamén avanzar na prevención”

Las entradas para gala se podrán retirar a partir del día 14 en la taquilla del Jofre. “Queremos invitar a toda a cidadanía de Ferrol e comarca a asistir”, añadió Rosa Martínez

Te puede interesar

Las instalaciones de O Alto acogerán la propuesta

Últimos días para apuntarse al taller organizado por Youtubeiras+ en Narón
Redacción
Participantes en los talles de estimulación cognitiva

Neda anuncia plazas vacantes en los talleres de estimulación cognitiva
Redacción
Imagen de archivo de trabajos de mejora en un vial de Ortigueira

Últimos días para presentar ofertas para las mejoras viarias en O Val, en Narón
Redacción
Los trabajos supondrán una inversión superior a los 333.000 euros

La Diputación financia una senda peatonal entre la parroquia eumesa de Campolongo y Perbes
Redacción