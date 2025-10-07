El Concello celebra el aniversario de Asfedro con una gala en el Jofre

La presidenta de Asfedro y otros responsables de la entidad junto a la concejala de Política Social en la presentación del acto C. F.

El Ayuntamiento de Ferrol lleva tiempo trabajando en un evento que esté a la altura de las cuatro décadas de trabajo de Asfedro en la ciudad. Por ello, la concejala de Política Social, Rosa Martínez Beceiro, presentaba ayer la gala de homenaje a la Asociación Ferrolá de Drogodependencias que organiza la administración local el próximo 16 de octubre en el teatro Jofre, a partir de las 19.30 horas.

Martínez Beceiro recordó que los actos en sí ya arrancaron el pasado mes de abril con una jornada con especialistas en psiquiatría o enfermedades infecciosas que se desarrolló en la sala Curuxeiras en la que también se habló del “pasado, presente e futuro da atención ás adicións en Asfedro”. La concejala también destacó “a traxectoria desta entidade, que ten un extenso recorrido na cidade, poñendo a disposición ao longo de todos estes anos os recursos necesarios para que os usuarios e as súas familias poidan facer fronte aos problemas de drogacción. Asimismo, Martínez Beceiro expresó su preocupación porque según los datos que maneja Asfedro, “na actualidade estamos nunha situación moi semellante á que había nos anos oitenta no terreo das adiccións, no tempo da chamada xeración perdida, dado que a primeira causa de morte da poboación entre 15 e 30 anos era debido ao consumo de drogas e enfermidades asociadas”, rememoró.

También Rosa Martínez recordó cómo entonces fueron las familias quienes se pusieron a trabajar en la lucha contra la drogadicción dando lugar, años después, a la creación de Asfedro y el impulso de programas pioneros como el de la metadona.

La edila recordó, asimismo, aquellos momentos difíciles en los que les tocó enfrentarse al rechazo y también a los vecinos antes de que naciera la comunidad terapéutica de O Confurco.

Por su parte, la presidenta de Asfedro, Sari Alabau, agradeció el apoyo del concello y recordó a figuras clave en la historia de la entidad como la de Tito Pena, quien pusiera en marcha el centro de Caranza y la comunidad, así como la de Olga Basterrechea, que la mantuvo en pie pese a las dificultades, haciendo todos ellos “un traballo encomiable que agora nos permite tamén avanzar na prevención”

Las entradas para gala se podrán retirar a partir del día 14 en la taquilla del Jofre. “Queremos invitar a toda a cidadanía de Ferrol e comarca a asistir”, añadió Rosa Martínez