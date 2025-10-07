El astillero asturiano Gondán cumple 100 años y Exponav los revive en una exposición

Imagen de archivo del astillero asturiano Gondán Cedida

La sala Carlos III de Exponav estrena este miércoles 8, a las 19.00 horas, una nueva muestra que en esta ocasión se dedicará a la historia del astillero asturiano Gondán, con motivo de su centenario. Esta trayectoria de expansión comercial y desarrollo tecnológico se podrá repasar con la visita, hasta el martes 21, en el horario de apertura (de martes a viernes, de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 10.00 a 19.00 y domingos de 10.30 a 14.30).

En la exposición se pone el foco en las más de 500 embarcaciones que salieron del recinto y en los hitos más relevantes que marcó a lo largo de este último siglo de vida.

Cuatro generaciones de la misma familia han sido las responsables del astillero, partiendo del propio fundador, Francisco Díaz Fernández, que empezó a trabajar en la construcción de pequeñas embarcaciones para la pesca.

Actualmente, este cargo lo ocupa el presidente Álvaro Platero Díaz, dirigiendo lo que hoy es una empresa dedicada a todo tipo de barcos, elaborados tanto en acero como fibra.

Antes de cerrar la exposición, el sábado 18 a las 12.00, tendrá lugar la segunda y última visita al museo (reservas a través del 981 359 682 o en exponav@exponav.org).