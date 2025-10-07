Cruce de acusaciones entre el Concello y el PSOE por las viviendas públicas que se harán en el Sánchez Aguilera

El Concello mantiene su objetivo de finalizar la urbanización del espacio antes de que termine 2027 Daniel Alexandre

El grupo municipal socialista acusó esta mañana al Concello de Ferrol de ser el responsable de la supuesta decisión del Gobierno central de desistir en la construcción de unas 300 viviendas protegidas en el acuartelamiento Sánchez Aguilera. Por medio de un comunicado, la formación afirmó que el Ejecutivo “viuse na obriga” de buscar un nuevo emplazamiento ante los retrasos que acumula el proyecto de urbanización del espacio.

Las críticas, que insisten en “a falta de xestión e a desidia” del Consistorio ferrolano, responden a la valoración no oficial de la situación –dado que la decisión en ningún momento fue comunicada por el Ministerio de Vivienda– ofrecida por el alcalde, José Manuel Rey, ayer lunes tras la Xunta de Goberno Local. A preguntas de los medios, el regidor afirmó que desde Madrid se habían comprometido medio millar de domicilios para la ciudad –la misma cifra que la Xunta–, dado que el crecimiento poblacional registrado en los últimos tiempos en el municipio hacía de la vivienda una de las principales preocupaciones del Concello ferrolano.

En este sentido, Rey Varela contrapuso el proceder de la administración autonómica, recordando que ya hay varias obras en marcha en el polígono residencial de O Bertón, con el del Gobierno, exigiendo así que se cumpliesen los compromisos adquiridos.

Falta de urbanización

Volviendo al grupo socialista, su portavoz y anterior alcalde, Ángel Mato, señaló que el retraso en la aprobación del proyecto de urbanización –que debía ser entregado antes de verano, pero que posteriormente se aplazó hasta septiembre y que ahora no cuenta con fecha definitiva– “impide iniciar as obras” y que, por ello, desde el Ministerio de Vivienda se han tenido que “buscar alternativas” a este emplazamiento “que garantan prazos máis rápidos e eficaces”. “O Sánchez Aguilera debía converterse no novo barrio da mocidade ferrolá, un espazo de futuro e de oportunidades. Hoxe segue igual que estaba porque o Concello non fixo os deberes”, sentenció el exregidor.

En este sentido, desde la formación se insistió en que los servicios técnicos de la cartera que preside Isabel Rodríguez confirmaron “que o terreo non reúne as condicións para avanzar mentres non se acometa a urbanización”, afirmando que el Gobierno central “mantén o seu compromiso coa vivienda pública en Ferrol”, pero que para ello se precisa “cooperación e axilidade”. A este respecto, el portavoz socialista recordó que el Ejecutivo “mantén activos máis de dez millóns de euros en investimento para a rehabilitación e construcción” de este complejo residencial, pero que la ciudad puede perder dichos hogares “pola falta de xestión”.

Presentación

Por su parte, desde el Concello se señaló que el proyecto de urbanización de las antiguas instalaciones castrenses sería presentado “próximamente”, manteniendo su compromiso de que la reforma del espacio estará concluida en el año 2027, tal y como estaba planeado. Asimismo, el gobierno local recordó que José Manuel Rey, durante su intervención, detalló que, a día de hoy, el Estado “ten catro parcelas residenciais no Sánchez Aguilera que permiten a construcción de 480 vivendas” y que, por ello, si presentan el correspondiente proyecto, “como calquera inversor, sobre todo en temas de interese público coma este, terán inmediatamente a licenza de obras”.

De igual forma, desde el Consistorio se cuestionó la dotación económica defendida por los socialistas, apuntando que la Xunta había destinado tan solo para las dos primeras unidades vecinales de O Bertón –con 24 hogares cada una– casi trece millones de euros, por lo que los diez reservados no serían suficientes para levantar las 300 comprometidas. Por otra parte, respecto al anuncio de que sí se construirían los 25 domicilios planteados para el antiguo Cuartelillo de Marinería –cuya demolición comenzará de forma inminente–, el ejecutivo ferrolano señaló que dicho espacio sí que carece de proyecto de urbanización, por lo que no se podrán levantar las viviendas directamente.