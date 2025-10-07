Agotadas en una hora las plazas para ir al San Froilán de Lugo y As San Lucas de Mondoñedo

Colas a primera hora para hacerse con una de las codiciadas plazas CEDIDA

Esta misma mañana de martes se pusieron a disposición de la ciudadanía un total de 110 plazas para posibilitar a las personas mayores que asistan, de forma completamente gratuíta, a las festividades de San Froilán, en Lugo, y de As San Lucas, en Mondoñedo, desde Ferrol. Tal como informó la concejala de Política Social, Rosa Martínez, las vacantes se completaron en una hora aunque se mantendrá una lista de espera por si alguna persona cancela el viaje.

A las 9.00 horas del sábado 11 saldrá el autobús hacia Lugo desde la plaza de Galicia, a donde regresará a las 20.00 horas. El desplazamiento a Mondoñedo se realizará el próximo sábado 18, desde la misma parada en frente a Correos y en los mismos horarios.