Vecinos de Ferrol Vello solicitan medidas para evitar los problemas de tráfico en Espartero

La AVV solicita que se extienda el paso de peatones a toda la curva y que se evite el aparcamiento Emilio Cortizas

Un grupo de vecinos del barrio de Ferrol Vello denunció esta mañana, entre otras situaciones, la problemática con el tráfico rodado en el entorno de la calle Espartero desde la adopción del modelo de plataforma única en el año 2021. Por medio de un comunicado, el colectivo señala que esta coyuntura se ha trasladado en múltiples ocasiones al gobierno local, tanto durante el mandato de Ángel Mato como en el actual de José Manuel Rey sin que, por el momento, se haya planteado una solución.

“Esta denuncia parte de un grupo de residentes de la zona de Espartero que llevamos tiempo luchando por esto”, explicó posteriormente José Manuel Curto, portavoz de los afectados, apuntando que la AVV de Ferrol Vello también abordó esta situación con el Concello tiempo atrás. “A partir de la renovación de la calle empezaron los problemas con coches, que no respetan los límites de velocidad y que invaden la zona peatonal en cuanto hay cualquier obstáculo”, afirma, lamentando que los habitantes del barrio deben asegurarse de que no pase nadie antes de salir del portal porque muchos vehículos pasan rozando las casas.

En este sentido, el representante explica que en la intersección de la calle Espartero con Breogán y San Antonio hay una señal que indica que no se pueden superar los 20 kilómetros por hora, pero que buena parte de los conductores la ignora, algo que además se ve agravado por el hecho de que el vial sea “cuesta abajo”. De esta forma, Curto López insiste en que el problema no solo se le transmitió al Concello, sino que también se abordó en persona en sendas reuniones con los ediles responsables del área de Seguridade de los dos últimos mandatos –Germán Costoya y Pamen Pieltain, respectivamente–, así como el jefe de la Policía Local en ambos ciclos, José Antonio Chao.

Reunión con la AVV

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Ferrol Vello, María José Peniza, detalló que en los últimos meses se mantuvieron varias reuniones con el gobierno local, siendo una de ellas en el propio barrio con el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, y el propio Chao. En este encuentro, señala Peniza, ambos representantes pudieron “ver ‘in situ’ el peligro, porque hubo un par de casos cuando estaban allí”. Tras esta visita, relata, se elaboró un informe al que seguirá una valoración de riesgos por parte de la Policía Local para la implantación de medidas, que se realizará “por la vía de urgencia”.

Asimismo, el pasado 18 de septiembre se celebró otra cita entre el Concello y la AVV, en este caso para abordar la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pero en la que también se trató la problemática de la calle Espartero y la situación de San Francisco, que es muy similar. En la misma, que contó también con la participación de la concejala de Mobilidade, Pamen Pieltain, además de José Tomé, se trasladó a la entidad algunas de las soluciones que pondrá en marcha el Consistorio.

Soluciones

Según relataron tanto la presidenta de la asociación como el propio Concello, en estos momentos se está estudiando qué medidas son las más adecuadas para atajar la problemática al tiempo que se garantiza la accesibilidad y la seguridad de los peatones. Dos de los elementos que se plantea instalar el gobierno local son jardineras, que evitarían tanto los estacionamientos indebidos a lo largo del vial como la invasión por parte de vehículos de las zonas peatonales; y las bandas reductoras, que garantizarían, al menos en teoría, que los conductores respeten el límite de velocidad de 20 kilómetros por hora.

De igual modo, María José Peniza detalló que para la intersección de Espartero con la calle Baterías, donde se ha establecido un paso de peatones tras la curva, se han solicitado medidas adicionales para garantizar la seguridad, tales como el desplazamiento de las jardineras existentes para evitar que los vehículos recorten el giro en el área para las personas; la prohibición de aparcar junto al cruce para dotar al mismo de mayor visibilidad; la colocación de indicaciones luminosas que alerten del paso de cebra o la extensión del mismo a toda la longitud de la intersección para que aborde la calle por completo. En cuanto a las bandas reductoras, la presidenta pidió que se instale un modelo que no genere ruidos o que los minimice.

Zona de Bajas Emisiones

Por otra parte, José Manuel Curto señala en su escrito que apenas se ha aportado información sobre los dispositivos de medición de contaminación que se ubicarán en la ZBE de Ferrol Vello, criticando además que se excluya a la calle Espartero.

A este respecto, desde el gobierno local se detalló que todas las dudas y propuestas al respecto fueron abordadas el pasado mes de septiembre con la Asociación de Vecinos.