Una jornada abierta sobre farmacología por el Día Internacional de la Podología en Ferrol

Un momento de la jornada del año pasado en el salón de actos Jorge Meis

Entre las distintas actividades propuestas para este XI Outono Saudable, una iniciativa promovida por la UDC Saudable, se encuentra una jornada para conmemorar el Día Internacional de la Podología. Este encuentro, que se centrará en la farmacología, se celebrará este miércoles 8, a partir de las 10.00 horas, en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial.

La jornada divulgativa está organizada por la Universidade da Coruña –UDC– a través de la Facultade de Enfermaría e Podoloxía, en colaboración con el Colexio Oficial de Podólogos de Galicia –Copoga–. De la misma manera, la UDC Saudable, que se ocupa del programa principal, depende de la Vicerreitoría del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social.

Programa

El primero en intervenir en la sesión será el podólogo y secretario del Copoga, Martín Veiga Jalda, que tendrá previsto resolver en media hora una ponencia sobre la aplicación farmacológica en la práctica clínica del día a día.

A continuación, a las 10.30 horas, tendrá lugar el acto de inauguración oficial de la jornada, al que está previsto que asistan la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; el teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera; la secretaria del Área Sanitaria, María Fernanda López Crecente; el secretario del Copoga, Martín Veiga Jalda, y el decano de la Facultade de Enfermaría e Podoloxía, Pedro Gil Manso.

La programación continuará a las 11.00 de la mano del podólogo y profesor en dicha facultad del Campus Industrial de Ferrol, Francisco Alonso Tajes, que pondrá el foco en la relación existente entre la farmacología y el control del dolor.

Después de una pausa para el café de media hora, a las 12.00 será el turno de la profesional y tesorera del Copoga, Sara Touceda Rey, que hablará sobre la receta médica y las órdenes para la dispensación.

Para despedir la jornada, a partir de las 12.30, la podóloga y profesora en el Campus, Raquel Veiga Seijo, ofrecerá la ponencia titulada “Farmacoloxía en Podoloxía: Coidando en cada etapa da Vida”.

Esta iniciativa está abierta a toda la comunidad universitaria y también al público general interesado hasta completar el aforo del salón de actos.

Efeméride

La cita tiene lugar este miércoles, 8 de octubre, coincidiendo en el propio Día Internacional a celebrar, tal y como lo declaró en 2018 la Federación Internacional de Podología.

Con esta conmemoración se trata de recordar a la ciudadanía el papel que ostenta la podología en la sociedad y manifestar el orgullo de los profesionales que se dedican a este sector por el trabajo que realizan día a día.