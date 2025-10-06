Suma y sigue: el Camino Inglés mantiene su ritmo de crecimiento imparable desde Ferrol

Un grupo de peregrinos, este sábado, iniciando su ruta en Ferrol bajo la lluvia - Emilio Cortizas

Septiembre ha vuelto a ser un gran mes para el Camino Inglés, que ha superado registros, marcando un nuevo máximo histórico de viajeros. Las cifras de esta ruta de peregrinación, con punto de partida en el muelle ferrolano de Curxuxeiras, no dejan de subir mes tras mes, consolidándose como una de las rutas que más aumenta.

Tras el análisis de registros facilitados por las oficinas municipales de Turismo, así como los indicadores que publica a diario la Oficina del Peregrino, situada en Compostela, se puede concluir que esta ruta es elegida por viajeros de todo el mundo, algunos llegados desde localizaciones tan alejadas como Japón, Taiwan, Costa Rica, Barbados o Islas Feroe, entre otros. Esto quiere decir que cada vez llegan desde más lejos para realizar esta ruta marítima y no otras, gozando de gran tirón entre la población internacional; de hecho, la mayor parte del año registra más peregrinos llegados de otros países que nacionales, lo que ha vuelto a acontecer en septiembre.

Extranjeros

Es poco común que septiembre cuente con más viajeros internacionales que nacionales y este último mes del verano la ruta que parte de Ferrol suele tener mayor tirón entre los españoles, al igual que acontece con los meses de junio, julio y agosto, los más cálidos del año. Sin embargo, en el pasado mes no ha sido así y se han contabilizado más viajeros de otras nacionalidades, como suele ocurrir el resto de meses del año. Así, se han podido ver por Curuxeiras peregrinos llegados desde países asiáticos, islas remotas, procedentes de todos los continentes del mundo, contribuyendo así a que esta ruta de peregrinación no solo crezca en número de viajeros, sino también en proyección internacional, con miles de personas de todo el mundo recorriendo la distancia que separa Ferrol de Santiago de Compostela.

Incremento de viajeros

Seguimos la tendencia de todo el año con incremento de viajeros casi en todos los meses del ejercicio, a excepción del pasado agosto, que no superó las cifras históricas de 2024. Este septiembre, en cambio, el crecimiento de viajeros se situó en el 14%, con 605 peregrinos más que los registrados en el mismo período de la campaña pasada. Así, realizaron la peregrinación a Compostela un total de 4.789 personas, 2.357 españoles frente a 2.389 procedentes de otros países.

Como suele ser habitual, la presencia de italianos, americanos e ingleses ha sido mayoritaria con porcentajes entre el 6 y el 8%. Los más de 2.300 españoles, en cambio, proceden en su mayoría de la comunidad andaluza, valenciana y madrileña, en ese orden. Curiosamente, los gallegos se sitúan en cuarto lugar en cuanto al lugar de procedencia, seguidos de catalanes, canarios y viajeros llegados desde Castilla-La Mancha.

Así las cosas, el incremento de viajeros de septiembre de 2025 ha superado al experimentado el año pasado, cuando la ruta crecía un 10% con respecto a 2023, con un aumento entonces del 6%.

Así pues, según el histórico de datos, la evolución sigue una línea ascendente que no ha abandonado cada septiembre año tras año, al igual que gran parte de los meses. En lo que va de 2025, en cambio, el crecimiento global alcanza el 9% con respecto a 2024, un año de récord, cuando esta ruta de peregrinación aumentaba el número de viajeros un 17%. En 2023, la evolución fue negativa, del -2%, algo que responde a que el que el de 2022 fue inusual, de un 151%, dato que tiene una lectura sencilla, pues se trata del año posterior a la pandemia, cuando las rutas de peregrinación a Compostela habían quedado prácticamente desiertas y ese fue el ejercicio de la recuperación, junto con el 2021, que experimentó otra subida anormal del 220%.

Son los últimos tres años los que sirven para hacerse una idea de la realidad actual, que es que el Camino Inglés no deja de mejorar sus cifras de forma paulatina.

Solos o acompañados

Según las consultas registradas en la oficina de turismo del puerto, que atienden a los peregrinos que inician la ruta y les hacen un pequeño cuestionario, la gran parte de quienes se embarcan en este viaje a pie suelen hacerlo en pareja, que es el grupo mayoritario, seguido de quienes lo hacen en solitario y, por último, aquellos que se decantan por cubrir la distancia acompañados de varias personas.

Con respecto al perfil de viajero, no cambia este mes con respecto a la tendencia anual, y la mayoría de las personas que visitan Ferrol para iniciar la peregrinación tienen entre 31 y 60 años, representando el 31% del total. Los menores de 30 solo representan el 19% del total de caminantes registrados y también tienen menos presencia en esta ruta las personas mayores de 60 años, que suponen el 20% de todos los viajeros.

Cabe precisar que en la oficina de información turística del puerto la mayoría de las atenciones tienen relación con el Camino Inglés, y el 98,71% de todas las personas que reciben van a iniciar la ruta o solicitan información sobre la misma. Solo el 1,29% de las consultas guardan relación con un interés general por la ciudad.

Otro dato de importancia que vienen constatando los gestores de la oficina de turismo de Curuxeiras es que la duración de la estancia de esos peregrinos está variando con respecto a otras campañas y cada vez se constata más un incremento en las pernoctas, siendo lo más habitual que solo duerman una noche en la ciudad –o ninguna, ya que son muchos los que llegan a la urbe en autobús desde otras localidades a primera hora de la mañana–, ya sea en el albergue o en un hotel, aunque, como indican desde la oficina del puerto, “cada vez son más los viajeros que pasan dos noches en la ciudad para conocerla mejor”.