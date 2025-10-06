Representantes de las cofradías de Ferrol participan en una procesión extraordinaria en Santiago

La comitiva ferrolana en el colegio La Salla, desde donde salió el cortejo - Cedida

Miembros de las hermandades de Ferrol acudieron este pasado sábado a Santiago de Compostela capitaneados por el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa ferrolana, Fernando Iguacel Selle, para participar en la procesión extraordinaria que se organizó con motivo del Centenario de las Escuelas de la Inmaculada en la capital de Galicia.

Se trata de una iniciativa organizada por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Unción y Nuestra Señora de la Serenidad que recorrió las calles de la zona vieja compostelana desde el colegio La Salle, ubicado en la zona de San Roque, hasta la Praza do Obradoiro para terminar entrando en la catedral.

Fueron un total de 46 cofrades ferrolanos los que participaron en el cortejo, saliendo de la ciudad en un autobús y comenzando su itinerario en torno a las 20.00 horas, llegando una hora después al templo, donde se celebró un acto presidido por el arzobispo Francisco José Prieto Fernández.

Concluida la celebración, iniciaron el camino de vuelta al centro escolar, donde disfrutaron de un aperitivo antes del regreso. Asimismo, estuvieron presentes cofrades de Viveiro y de Castro Caldelas, habiendo tenido que declinar la invitación los de Lugo por San Froilán.