Recuperación de un lavadero de San Cristóbal y mejoras en Recimil aprobadas por la XGL

Lavadero de San Cristóbal Emilio Cortizas

La Xunta de Goberno Local aprobó en su primera sesión de octubre la rehabilitación de la envolvente del edificio de carretera de Castilla 22 del barrio de Recimil. El Concello destinará más de 366.000 euros para financiar unas obras que forman parte del programa de ayudas que se firmó a comienzos del actual mandato por valor de seis millones de euros.

La intervención permitirá, explicó el alcalde, José Manuel Rey Varela, “mellorar as condicións térmicas, de estabilidade e de imaxe urbana e, polo tanto, da calidade de vida dos veciños” que residen en ese bloque, de tres plantas. “Demostramos así”, continuó el regidor, “o noso interese por conservar o barrio”.

En concreto, se sustituirán todas las cercha por otras similares y se ejecutará una nueva formación de cubierta, canalones –se modificará ligeramente su colocación para que recoja bien las aguas– y bajantes, además de actuar sobre el aislamiento. También, se reconstruirán las chimeneas originales y se colocarán nuevos remates para favorecer la ventilación.

Los trabajos para el aislamiento térmico, con el cambio de las ventanas como principal actuación, serán fundamentales para mejorar el confort de las viviendas, pero también se canalizará bajo tierra el cableado aéreo y se eliminarán las antenas existentes para colocar una colectiva.

Además de Castilla 22, en estos momentos está programado el inicio de la envolvente de la calle Neda 1-4, ya adjudicada por casi un millón, y otra en Castilla 8, en este caso en fase de licitación por cerca de 250.000 euros.

Patrimonio

Tras la recuperación de dos en Covas, uno en San Xurxo y otro en Serantes, el gobierno local aprobó este lunes el inicio del expediente para rehabilitar el de San Cristóbal, un bien de más de 50 metros cuadrados que goza de protección en el Catálogo de Bens del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ferrol. Se sitúa en una parcela aislada, en el margen de la carretera de San Cristóbal-Brión, entre el Monte Teixugueiras y el núcleo de la parroquia.

Los trabajos consistirán en el cambio de las vigas de hormigón por otras de madera aserrada, una nueva cubrición de teja cerámica curva, integrando dos lucernarios hacia el interior del lavadero. Se limpiarán los muros perimetrales, y se tratarán las juntas. También se habilitarán dos accesos de piedra granítica y en el eje central se colocarán piezas labradas de granito con un canal en el centro a modo de desagüe del propio vaso del lavadero.

El contrato, que se licitará en breve, asciende a más de 68.000 euros. Por otra parte, el Concello invertirá 75.000 euros en pavimentar el tramo del camino C-13 de Ponzos, en concreto en una longitud de 540 metros. Es el camino que da acceso a la playa por su lado noroeste y es muy transitado en verano.