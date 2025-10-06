Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ni la mejor tortilla de España ni los mejores callos del mundo: los chefs de Ferrol se van de vacío en los certámenes gastronómicos

Hubo tres representantes de la ciudad en dos concursos celebrados en Alicante y Donostia

Redacción
06/10/2025 02:30
zahara tortilla.jpg
Los cocineros del Zahara - Cedida

Aunque sean auténticos manjares para los ferrolanos, esta vez regresan con las manos vacías los tres representantes de la ciudad en los certámenes gastronómicos que se celebraron este domingo en la Comunidad Valenciana y el País Vasco para elegir la mejor tortilla de España y los mejores callos del mundo. 

El primero, que el pasado año otorgó el bronce a Samu Curbeira, del Ankha, celebró su décimo octava edición en el marco del Alicante Gastronómica. Participó de nuevo el hostelero del Cantón y también Esteban Rey, de Zahara, otro de los templos “tortillescos” de la ciudad naval. 

1
Los representantes del Ankha - Cedida

Ambos se esmeraron como siempre en sus preparaciones tras haber llegado a la final, pero este año el primer premio se lo llevó La Falda (Madrid), seguida de La Teulada (Elche) y Cañadío (Santander). 

Callos a la ferrolana

En la otra punta del mapa, Iván Rozas, del Timón Bar de la calle Coruña, probó suerte en el octavo Campeonato Mundial de Callos que encendió los fogones en el San Sebastián Gastronomika que se está celebrando en Donosti. 

En su caso, tampoco pudo optar a la corona y fueron los cocineros de Artesana Santa Eulalia, de L’Hospitalet de Llobregat, quienes se llevaron el galardón. 

Te puede interesar

Un grupo de peregrinos, este sábado, iniciando su ruta en Ferrol bajo la lluvia

Suma y sigue: el Camino Inglés mantiene su ritmo de crecimiento imparable desde Ferrol
Montse Fernández
1

Non é moderno, “é de toda a vida”: a compra máis “ecofriendly” está no Alto do Castiñeiro, en Narón
Eva Mazás Arnoso
1

Casi 100 kilos menos de basura en la playa de Doniños tras la limpieza liderada por Aspanaes
Marta Corral
1

Los nietos de Adolfo Villar, muerto en un campo de concentración en Argelia, piden “reconocimiento moral” en el juzgado de Ferrol
Redacción