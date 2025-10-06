Ni la mejor tortilla de España ni los mejores callos del mundo: los chefs de Ferrol se van de vacío en los certámenes gastronómicos

Los cocineros del Zahara - Cedida

Aunque sean auténticos manjares para los ferrolanos, esta vez regresan con las manos vacías los tres representantes de la ciudad en los certámenes gastronómicos que se celebraron este domingo en la Comunidad Valenciana y el País Vasco para elegir la mejor tortilla de España y los mejores callos del mundo.

El primero, que el pasado año otorgó el bronce a Samu Curbeira, del Ankha, celebró su décimo octava edición en el marco del Alicante Gastronómica. Participó de nuevo el hostelero del Cantón y también Esteban Rey, de Zahara, otro de los templos “tortillescos” de la ciudad naval.

Ambos se esmeraron como siempre en sus preparaciones tras haber llegado a la final, pero este año el primer premio se lo llevó La Falda (Madrid), seguida de La Teulada (Elche) y Cañadío (Santander).

Callos a la ferrolana

En la otra punta del mapa, Iván Rozas, del Timón Bar de la calle Coruña, probó suerte en el octavo Campeonato Mundial de Callos que encendió los fogones en el San Sebastián Gastronomika que se está celebrando en Donosti.

En su caso, tampoco pudo optar a la corona y fueron los cocineros de Artesana Santa Eulalia, de L’Hospitalet de Llobregat, quienes se llevaron el galardón.