Los nietos de Adolfo Villar, muerto en un campo de concentración en Argelia, piden “reconocimiento moral” en el juzgado de Ferrol

La Asociación Memoria Histórica Democrática acompañó el pasado viernes ante la Fiscalía

Redacción
06/10/2025 02:34
1
Edificio de los Juzgados de Ferrol en imagen de archivo - Jorge Meis

La Asociación Memoria Histórica Democrática acompañó el pasado viernes en los Juzgados de Ferrol a los nietos de Adolfo Nemesio Villar, fallecido en un campo de concentración de Argelia en el año 1942. Comparecían ante la Fiscalía de Memoria y Derechos Humanos después de haber demandado la eliminación de todos los conceptos peyorativos que existen en la documentación y el “reconocimiento moral debido como defensor do réxime legalmente constituído”, explica la entidad.

Nacido en la localidad betancina de Tiobre en 1890, ingresó en la Armada en 1914 y pasó por diferentes destinos, entre ellos varios cruceros, hasta que salió de Ferrol en agosto de 1936 a bordo del pesquero “Tiburón” de la flota golpista, siendo interceptado en Santander por los republicanos, sometido a Consejo de Guerra y absuelto, integrándose en las filas de la República. 

Con esta flota se traslada, en marzo del 39, de Cartagena a Bizerta (Túnez), pasando por el campo de concentración tunecino de Gabés antes de ser trasladado en el 41 al de Khenchela, donde “a causa das dramáticas condicións de vida” terminó falleciendo y dejando viuda, Josefina Lourido, y ocho hijos e hijas. 

