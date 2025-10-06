Jornada de pesca solidaria para abrir los actos del Día de la Hispanidad

Parte del pescado donado a la Cocina Económica por miembros de la Armada CEDIDA

La Armada ha comenzado ya con las celebraciones del Día de la Hispanidad y propone un amplio programa de actividades para los próximos días. Eventos culturales, deportivos y divulgativos que buscan acercar a la ciudadanía toda su actividad, conociendo mejor en el trabajo que realizan de puertas para adentro de las instalaciones militares.

Así, en las últimas horas personal de la Armada participó en una jornada de pesca solidaria, cuyas capturas se entregaron a la Cocina Económica, junto con un lote de productos no perecederos, una ayuda que agradecían encarecidamente desde la entidad benéfica.

El programa de actos prosigue mañana, con un concierto de la Unidad de Música del Tercio Norte que se celebrará en el teatro Jofre (20.30 h.) Las entradas para asistir al evento musical estarán disponibles en la propia taquilla del espacio escénico. En esta jornada también se desarrollarán visitas para escolares a la Esengra (previamente concertadas), donde podrán ver el simulador de navegación y aula “Galatea”, así como los talleres de panadería y repostería.

El Palacio de Capitanía acogerá este jueves 9 de octubre un nuevo arriado solemne de bandera. Asimismo, el día 10 de octubre se producirán los habituales bautismos de mar, previamente acordados con los centros escolares de la ciudad, que también podrán visitar uno de los buques que se encuentran en su base. Este día se proseguirá con las visitas en la Esengra y se sucederán varias competiciones deportivas en la otra escuela de especialidades, la Antonio de Escaño, donde medirán fuerzas equipos integrados por personal de estos centros de formación e institutos locales. Asimismo, se desarrollarán competiciones náuticas en A Graña, con una regata de traineras en la que participará el club de remo de La Cabana junto a alumnos de la Escaño.

También el viernes 10 se celebrará una nueva jornada de puertas abiertas, en esta ocasión, en el Tercio Norte, dirigida a escolares y entidades sociales que lo soliciten previamente al correo: ternor-protocolo@mde.es, no más tarde del día 9, indicando nombre de la entidad y número de personas que realizarían la visita, detallando también si son menores de edad o si tienen alguna discapacidad.

El programa del sábado 11 de octubre incluye la habitual apertura de puertas del Arsenal, que podrá realizarse en horario de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 18.30 horas.

También habrá una exposición estática con material de la Unidad de Buceo de Ferrol y del equipo de Desactivación de Explosivos, que regresará al patio de Poniente, del Arsenal. Asimismo, la Estación Naval de A Graña abrirá sus puertas también a visitas, de 10 a 13 horas.

Por su parte, en el muelle del Arsenal se podrá realizar una visita a uno de los buques de la Unidad de Acción Marítima, pudiendo hacerlo de mañana o de tarde, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 18.30 horas, respectivamente.

Día de la Hispanidad

El día mismo de la Fiesta Nacional, el domingo 12 de octubre, quienes así lo deseen podrán aprovechar de nuevo la apertura del Arsenal, que puede ser visitado de mañana y tarde, en el mismo horario que la jornada anterior. Lo mismo acontecerá con las instalaciones del Tercio Norte, que se podrán recorrer durante la mañana, de 10 a 14 horas. Aquí, además, se podrá disfrutar de una exposición de material y vehículos así como de una visita guiada entre las 11.30 y las 12.20 horas. (Las 50 plazas se cubrirán por orden de llegada, siendo posible reservar plaza en el correo ternor-protocolo@mde.es). Este día también abre sus puertas el Museo Naval (10.30 a 13 y de 16.30 a 20.00 h.) pudiendo hacer visita guiada, previa solicitud.

Además, las escuelas de especialidades vuelven a recibir visitas. En el caso de la Esengra, de 10 a 13 horas, y la Escaño de 10 a 13.30 y de 16.00 a 18.30.

Por otra parte, en el Arsenal se podrá visitar también este día alguno de los buques que permanecen en la base estos días, pudiendo hacerlo de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 18.30 horas.