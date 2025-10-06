El gobierno de Ferrol instalará jaulas-trampa para el control de jabalíes en el entorno urbano

La reunión se celebró en el edificio administrativo de la Xunta Cedida

El gobierno local de Ferrol instalará una serie de jaulas-trampa en puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de controlar las colonias de jabalíes en el entorno urbano. Así se lo trasladó hoy la delegada territorial de la Xunta en la comarca, Martina Aneiros, a la directiva de la Asociación de Vecinos de Canido durante un encuentro para abordar la problemática de la presencia de estos animales en el barrio.

De este modo, la responsable autonómica explicó a los representantes que el Concello ya había iniciado los trámites para solicitar la colaboración del gobierno gallego de cara a tomar medidas por el incremento detectado, especialmente en la mencionada zona, de ejemplares de esta especie. En este sentido, Aneiros relató que la Xunta carece de competencias en áreas urbanas y periurbanas y que es el Consistorio el responsable de la gestión de estos puntos.

Colaboración

No obstante, dado que se trata de una problemática muy extendida por todo el territorio, desde la Consellería de Medio Ambiente se ha habilitado “un procedemento de actuación pensado para poder intervir nas cidades ou en concellos das áreas metropolitanas afectados polas incursións deste tipo de animais salvaxes”. En el caso concreto de Ferrol, el gobierno local ha optado por la instalación de las mencionadas jaulas-trampa, que se situarán en “puntos concretos” que suelen “frecuentar” los jabalíes, como es Canido.

De esta forma, la Xunta aportará “apoio técnico” al Consistorio, además de asumir los gastos de adquisición, transporte e instalación de los elementos de captura y de tramitar “as correspondentes autorizacións”. Por su parte, el Concello se responsabilizará de determinar “a localización máis idónea” para los dispositivos, así como de la gestión de los animales una vez sean apresados –asumiendo también los costes derivados de estas labores–.

A mayores, subrayó la delegada territorial de la Xunta, los ejecutivos locales deben comprometerse a realizar posteriormente “accións encamiñadas a reducir as condicións de refuxio e encame que moitas veces atopan estos animais” en terrenos y parcelas de competencia municipal.

Cabe señalar que, tras el gran incremento en la presencia de estos animales tras la pandemia de coronavirus, su población en Ferrol se redujo drásticamente gracias a medidas similares de captura. No obstante, durante los últimos meses su número ha vuelto a aumentar, hasta el punto de que el pasado mes de agosto agentes de la Policía Local tuvieron que hacerse cargo de un ejemplar herido que fue visto deambulando por las calles del barrio de A Magdalena y que tuvo que ser abatido.