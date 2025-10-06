Casi 100 kilos menos de basura en la playa de Doniños tras la limpieza liderada por Aspanaes

Una treintena de personas formó parte de la iniciativa - Emilio Cortizas

Una treintena de personas voluntarias se dieron cita este domingo en la zona de Outeiro, en la playa de Doniños, para llevar a cabo una limpieza ecológica del arenal de la mano de la Asociación de Padres de Personas con Trastorno del Espectro Autista de la Provincia de A Coruña (Aspanaes), que recibió el apoyo de la iniciativa Limpocean y el respaldo de la Diputación.

La entidad ecologista no tiene ánimo de lucro y se dedica a retirar plásticos del Atlántico ejecutando limpiezas por toda la costa gallega —e incluso fuera de Galicia—, reciclándolos y convirtiéndolos en productos útiles, explica uno de sus responsables, Pablo Baldomir, que dirigió la actividad en Ferrol, enmarcada en el programa “A Costa da Coruña Limpa de Plástico” que subvenciona el ente provincial.

El voluntariado, que además de integrantes de Aspanaes también contó con miembros de la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra y de Equiocio, recibió una charla formativa antes de empezar a recoger la basura para “tratar de no retirar todo lo que sea natural, como conchas, piedras o palos, porque pueden servir al ecosistema”, apunta Baldomir.

Pies izquierdos

Este domingo fueron de nuevo los plásticos el residuo más abundante en el arenal ferrolano. Desde restos de útiles de pesca, como redes y otras artes, que es “lo más habitual”, a botellas y los dichosos bastoncillos para los oídos que se vierten al mar de forma descontrolada. También hallaron calzado y, de nuevo, se cumplió la estadística de que la mayoría de zapatos —siete de cada diez, según el experto—, eran del pie izquierdo.

Varias personas voluntarias recogiendo residuos en Doniños - Emilio Cortizas

Anécdotas aparte, traslada Baldomir que “disfrutaron mucho, estuvieron muy participativos y muy atentos, además de que el tiempo acompañó y hubo gente paseando que también se apuntó a recoger”. Entre todos, sumaron 92 kilos y medio de residuos rescatados.