Augas asegura que Neda no quiso en 2010 adherirse al saneamiento planteado para la ría

Augas de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, salió ayer al paso del comunicado emitido el viernes por el Concello de Neda asegurando que el gobierno local “non quixo no ano 2010 adherirse ao saneamento plantexado desde Augas para a ría de Ferrol” y que “durante anos mantivo unha actitude de oposición a esta solución ofrecida pola administración hidráulica”.

Además, la Xunta cree que no es “casual” que ahora el Concello “recoñeza unha problemática ambiental e amose a súa preocupación polas consecuencias para o marisqueo”, una vez conocidos los datos del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar– que han reclasificado como zona C la mayor parte del banco de As Pías y que la cofradía de pescadores de Barallobre anunció el jueves pasado acciones legales contra el Consistorio por considerarlo responsable de la existencia de varios focos de contaminación por aguas residuales.

El pósito fenés apuntó directamente al Concello de Neda tras conocer, el miércoles, la “evolución negativa” de la calidad de las aguas de los bancos marisqueros del fondo de la ría. En esa reunión, en la que estuvieron no solo las cofradías, sino también representantes institucionales de los concellos de Ferrol, Narón y Neda, se informó de un incremento muy fuerte de la contaminación microbiológica. Los mariscadores de Barallobre anunciaron que “llegaremos hasta el final para defender a nuestros socios y socias y exigir responsabilidades”.

El día siguiente, el Concello de Neda instaba a la Xunta a “saldar a débeda pendente con Neda en materia de saneamento”, apuntando que la Xunta financió el de todos los municipios de la ría “agás o de Neda”, lo que considera una “flagrante discriminación”.

Además, se refirió a la cofradía de Barallobre para subrayar que la administración local “cun orzamento anual que rolda os cinco millóns de euros, carece de medios para dar solución en solitario ao problema so saneamento”, por lo que le reclama a la Xunta que “tome medidas con urxencia” y al pósito fenés a que “esixa solucións a quen realmente pode aportalas”. “Os veciños de Neda non son menos que os de Ferrol, Narón, Fene, Mugardos ou Ares”.

La reclasificación entró en vigor el pasado sábado, al igual que la que afecta al estuario del Eume en la ría de Ares, también zona C, aunque estacional.