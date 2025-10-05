Mi cuenta

Diario de Ferrol

Suceso

Un coche en llamas moviliza de madrugada a los bomberos de Ferrol

El incidente se registró poco antes de las 02.15 horas en la parroquia de Serantes

Redacción
05/10/2025 18:30
Bomberos de Ferrol extinguiendo un coche en llamas en Serantes
Bomberos de Ferrol extinguiendo un coche en llamas en Serantes - Cedida

Los profesionales del parque municipal de Bombeiros de Ferrol tuvieron que desplazarse en la madrugada de este domingo hasta la parroquia de Serantes a causa de un incendio en un vehículo. 

Según relataron fuentes del Concello, el incidente se registró poco antes de las 02.15 horas junto al paso de peatones de la parte trasera de la Escola Náutico-Pesqueira, en la intersección entre el Camiño da Igrexa y Aldea Aneiros.

El fuego, cuyo origen de momento se desconoce, envolvió rápidamente el turismo, que llevaba estacionado en ese mismo punto desde las ocho de la tarde del día anterior. 

Así, un particular alertó directamente al cuerpo ferrolano, que movilizó hasta el punto un camión con cuatro efectivos. Pese a la rápida intervención de los bomberos, la virulencia de las llamas consumió el coche, que quedó totalmente calcinado.

