Temor en Ferrol Vello por la presencia de un grupo de personas conflictivas

Cristal destrozado durante la trifulca de la pasada semana en la calle San Francisco - D. Alexandre

Desde hace varias semanas, un grupo de personas conflictivas se han asentado en el barrio de Ferrol Vello, generando una gran inseguridad en el área. Fuentes consultadas por este diario relatan que se trata, supuestamente, de una banda de antiguos residentes de la ciudad naval que, tras salir de la cárcel, se han establecido en la zona y se dedican al menudeo de sustancias estupefacientes.

En este sentido, detallan que se han constatado varios puntos de venta de droga en la calle San Francisco y en Benito Vicetto, aunque son los de este primer vial los que generan más problemas. De hecho, el pasado fin de semana –concretamente durante la noche del sábado 27 al domingo 28 de septiembre– se registró una trifulca entre cuatro personas que testigos presenciales describieron como “muy corpulentos” y aseguraron que uno de ellos portaba un arma blanca de grandes dimensiones.

Este incidente, pese al escándalo que provocó, se saldó con el destrozo de uno de los cristales del portal del número 42-44 de la calle San Francisco y, afortunadamente, sin heridos. Respecto al mismo, estas fuentes detallaron que hasta el punto se desplazaron varias patrullas de la Policía Local y Nacional, si bien desde el Concello se señaló que del altercado, que tuvo lugar en la Praza Vella, solo se tiene constancia de tres participantes, dos de los cuales fueron aprehendidos por agentes municipales y ninguno de ellos se encontraba armado.

Puntos de venta

Como se señaló, se conocen varios puntos en los que supuestamente se está traficando con estupefacientes, principalmente en inmuebles ruinosos ocupados donde, además, los distribuidores tan solo almacenan pequeñas cantidades de droga para evitar posibles intervenciones policiales. Esto, a su vez, habría generado un efecto llamada, de modo que han sido vistos en varias ocasiones presuntos toxicómanos consumiendo en los alrededores de estos domicilios abandonados.

No obstante, las personas consultadas destacaron, por sus características, uno de estos lugares por encima del resto: la intersección de la calle Socorro con el Paseo da Mariña, a escasos metros de la entrada del baluarte de San Xoán. Y es que, como explican, la venta se realiza como si fuese un servicio de comida a domicilio, de modo que el distribuidor espera en la esquina a que el comprador se detenga en su vehículo para completar rápidamente la ilícita transacción. De igual modo, también se han identificado como puntos de trapicheo el entorno de la calle da Virxe y de Argüelles, en este último caso frente a la vivienda restaurada en 2021 en el marco del plan Rexurbe.

Por último, consultada sobre esta situación, la AVV del barrio mostró su preocupación por la misma, si bien desconoce la identidad de estos individuos y elude dar declaraciones, mientras que la asociación de hosteleros Férvello apuntó que ninguno de sus integrantes ha tenido problemas en sus establecimientos.

Presencia policial

Asimismo, como ya está sucediendo en otros puntos de la ciudad naval, la presencia policial en el barrio se ha incrementado en los últimos tiempos con el objetivo de reducir esta problemática. De hecho, la pasada semana, el alcalde, José Manuel Rey, trasladó al nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, una de las demandas históricas de la Comisaría de Ferrol-Narón, que es la necesidad de dotar a la misma de mayores medios materiales y de personal.

De igual modo, en dicho encuentro ambos representantes coincidieron en que se debía convocar una nueva Xunta Local de Seguridade.