Ferrol

Navantia finaliza la obra civil del Centro de Excelencia del Gemelo Digital

La compañía pública está equipando las nuevas instalaciones

X. Fandiño
X. Fandiño
05/10/2025 23:07
Exterior del nuevo edificio, ya concluido
Exterior del nuevo edificio, ya concluido I - Navantia

La obra civil del Centro de Excelencia del Gemelo Digital –CoEx Digital Twin– en Navantia Ferrol ya se ha completado y la empresa pública, tras recepcionar la instalación de manos de la constructora, Acciona, trabaja ahora en el equipamiento interior. El siguiente paso será la inauguración, acto que todavía no tiene una fecha fijada, pero que no tardará en hacerlo.

Este centro, uno de los ocho de estas características que contemplaba el Plan Estratégico 2018-2022 y que el grupo naval público presentó a finales de 2021 en la feria Feindef, será decisivo en la transformación digital del astillero y colaborará en el impulso de una nueva forma de trabajar.

La ejecución del programa de las fragatas F-110 para la Armada española, el centro de gravedad de la revolución que está experimentando el astillero, ya se beneficiará de las nuevas prestaciones que Navantia va a ofrecer al cliente y que se resumen en más y mejor información sobre los buques a lo largo de todo su ciclo de vida.

Esta nueva herramienta será, por lo tanto, determinante, como también lo es la Fábrica Digital de Bloques que empezará a producir a comienzos de 2026.

Una de las características con mayor impacto del Gemelo Digital es que mejora la eficiencia, la precisión de los diseños y la operatividad, además de ofrecer la plataforma digital necesaria “para el sostenimiento inteligente, el aprovisionamiento y la ingeniería de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida”, según explica la compañía pública. Es decir, minimizará hasta el extremo el error y su repetición y ayudará a optimizar “la toma de decisiones”.

Todos estos aspectos conllevan una “significativa reducción de los costes durante toda vida útil de los buques y plataformas”, gracias a la capacidad que proporciona esta herramienta para monitorizar en tiempo real y al más mínimo detalle el comportamiento de todos los barcos diseñados y fabricados en el astillero.

El edificio, con su peculiar envolvente de muro cortina de vidrio, tiene una superficie de algo más de 2.800 metros cuadrados y en su construcción y equipamiento la compañía invierte más de ocho millones. Se trata de un proyecto innovador y crucial para que Navantia mantenga su posición de liderazgo mundial en la construcción de fragatas.

