Una media de 25 bebés se vacunan a diario contra el virus respiratorio sincitial

Tres de las profesionales del CHUF que se encargan de inmunizar a los pequeños que nacen en esta área sanitaria -

La Xunta de Galicia, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública, comenzaba el pasado día 22 de septiembre una nueva campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), que permite prevenir las hospitalizaciones por este virus en los lactantes. Desde esa jornada están recibiendo la dosis correspondiente todos los niños y niñas que están naciendo en esta Área Sanitaria de Ferrol.

Así, son vacunados en el CHUF en las primeras 24-48 horas de vida aquellos que nacieron desde el día señalado y durante toda la campaña hasta su final en marzo de 2026.

Explican desde el Área Sanitaria que en esa misma semana, se citaron bebés prematuros menores de 12 meses y lactantes menores de 24 con alto riesgo de enfermedad grave por este virus. Son considerados de alto riesgo, indican, por padecer ciertas patologías como, por ejemplo, displasia broncopulmonar o cardiopatías congénitas, entre otras. Esta semana, los profesionales del área, en un siguiente escalón, comenzaban a proteger a una media diaria de 25 pequeños.

Como se recordará, la Consellería de Sanidade convoca de forma activa a los menores de seis meses que nacieron fuera de la campaña, es decir, entre el 1 de abril y el 21 de septiembre de 2025, y están acudiendo al Centro de Especialidades del Hospital Arquitecto Marcide durante todos los días, de lunes a viernes por la tarde, y los sábados y domingos por la mañana.

Bronquiolitis

El virus respiratorio sincitial es uno de los responsables de la bronquiolitis en bebés, una patología que causa cerca de un millar de hospitalizaciones cada año solo en Galicia, el 75% en menores de un año.

Las profesionales durante una de las inculaciones contra el virus sincitial que provoca la bronquiolitis -

El objetivo de la inmunización es reducir el número de casos para evitar complicaciones de salud graves en los niños e ingresos hospitalarios. Se estima que serán cerca de 440 pequeños de esta área los que se inmunizarán.

Esta protección se introdujo en Galicia de modo pionero en el año 2023, reduciendo las hospitalizaciones de niños pequeños en más del 90%.

En la campaña pasada, la inmunización frente al virus de bronquiolitis se administró a 12.719 pequeños. Esto representa el 100% de bebés con factores de riesgo, el 91,74% en el caso de los recaptados en 2024 y el 98,27% de los bebés nacidos durante la última campaña.