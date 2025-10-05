Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los premios de márketing y comunicación El Paraguas regresan a Ferrol el próximo mes

Un evento que organiza el Clúster da Comunicación Audiovisual

Redacción
05/10/2025 13:03
El Jofre acogerá la cita por tercer año consecutivo
El Jofre acogerá la cita por tercer año consecutivo - Emilio Cortizas

La ciudad de Ferrol volverá a acoger la gala de los Premios El Paraguas, que este año celebran diez años de historia. Un evento que organiza el Clúster da Comunicación Audiovisual. La cita se celebrará el próximo 21 de noviembre en el teatro Jofre, donde la industria de la comunicación y el márketing gallego tendrán ocasión, un año más, de mostrar sus mejores trabajos. 

Además, como novedad esta edición, los galardones se adaptan a un nuevo contexto del sector, más transversal, integrado y cambiante, simplificando categorías, incorporando criterios transversales y equilibrando el peso entre disciplinas con mayor representación, con distinciones como el anhelado Paraugas de Ouro, entre otros. 

En definitiva, la ciudad de Ferrol volverá a ser escenario de una noche en la que la industria muestra los mejores proyectos del último año, evidenciando cómo el sector revoluciona la creatividad, impulsa sus propias empresas y crea riqueza cultural y económica. 

Los organizadores del evento recuerdan a los posibles interesados que el plazo para participar está abierto hasta el próximo 23 de octubre y las bases se pueden consultar en este enlace.

Te puede interesar

Imagen de archivo del consistorio mugardés

El BNG lamenta que la falta de presupuestos en Mugardos lastre numerosos proyectos
Redacción
Imagen de archivo de uno de los vencedores en ediciones anteriores

Cedeira anima a la hostelería a participar en otro certamen de tapas
Redacción
Una de las funciones de la pasada edición, también en el teatro ferrolano

Galicia Ilusiona llega al Jofre con cinco funciones el 18 y 19 de octubre
Redacción
Imagen de archivo de una de las actividades de Acción Familiar Ferrol

Acción Familiar Ferrol celebra con varias actividades sus bodas de plata
Redacción