La arquitectura religiosa de Ferrol centrará los actos del COAG

El año pasado los actos se le dedicaron a Alfredo Alcalá - D. Alexandre

La delegación ferrolana del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia –COAG– organiza esta semana, coincidiendo con el Día Mundial de la disciplina, dos actos que, en esta ocasión, se centran en las edificaciones de carácter religioso.

La primera propuesta tendrá lugar el miércoles en la sede del antiguo Hospicio. El ponente será el doctor arquitecto Esteban Fernández-Cobián, profesor en la escuela de la Universidade da Coruña y uno de los expertos más reconocidos de la arquitectura religiosa. En la conferencia, que comenzará a las 19.30 horas, abordará estas expresiones en el contexto europeo. Así, hablará de la decadencia de las religiones en Occidente, su papel en el espacio público y la desacralización, la reutilización y el derribo de edificios destinados al culto. Además, se referirá también a lo que llama la “eclosión” de la religiosidad en Europa oriental y la relación entre la arquitectura y los movimientos de población.

El acceso a la conferencia es libre y desde la delegación ferrolana del COAG se informa que, cuando finalice, habrá pinchos.

El día siguiente, jueves, habrá otra actividad en el marco de la Semana de la Arquitectura. En esta ocasión será al aire libre, una ruta a pie con visitas guiadas a cuatro templos de la ciudad: San Pedro Apóstol, San Fernando y Nuestra Señora del Pilar y la concatedral de San Julián, por ese orden. Comenzará a las cinco de la tarde y en cada uno de estos espacios intervendrá para explicar las principales características de cada iglesia un colegiado. En la primera será Felipe Picos Brage; en San Fernando y El Pilar, Ramón Montero Cereijo; y en San Julián, José Antonio Alonso Rodríguez.

Al igual que la conferencia del día anterior, la participación en este itinerario didáctico por la arquitectura religiosa local es libre y gratuita y no es necesaria tampoco la inscripción.

El lema de este año es “Arquitectura que coida” y el COAG ha querido adaptar su contenido bajo la premisa de un trabajo “en favor da sociedade e do territorio galego nun ano tan complexo no que se viu ameazado polos devastadores incendios, a presión consultiva na costa ou as necesidades de vivenda”.

Habrá actividades en las siete delegaciones y también en la Casa de Galicia de Madrid.