La Armada proyecta hacer de A Graña la base de las futuras corbetas europeas
En el último año y medio se han acometido diversas obras en las infraestructuras de la estación naval
La Armada está estudiando pormenorizadamente la opción de convertir la estación naval de A Graña en la base para las futuras corbetas europeas –European Patrol Corvette– que se construirán en Navantia.
Hace algún tiempo que en los planes del Ministerio de Defensa se contempla esta posibilidad que está ganando peso y, de hecho, la inversión que se está realizando en los últimos tiempos en la estación naval, no solamente en la parte del caserío, sino sobre todo en materia de infraestructuras –incluidos los tanques de combustible de O Vispón–, está encaminada hacia ese objetivo.
Si finalmente se hace efectiva, la decisión de la Armada permitirá incrementar en seis nuevas unidades la Fuerza con base en Ferrol. La semana pasada, en una entrevista publicada en este periódico, el almirante jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar, recordaba que los programas de la Armada prevén la incorporación de nuevas unidades y ahí es donde encaja la idea de que la estación naval sea la base de estos seis buques.
“Necesitamos tener preparados los muelles en A Graña para albergar estas unidades”, explicó. Aunque se trata de un proceso largo y complejo por la inversión que conlleva y la coordinación de los participantes, la estación naval llegará a la fecha en la que las unidades podrían entrar en servicio –2030 inicialmente, aunque podría dilatarse un poco más– en condiciones de acoger los futuros buques.
Obras en marcha
La dársena Sur, por ejemplo, ya está totalmente adecuada e Intendencia acaba de licitar la realización de un estudio para revisar y proponer mejoras en diez muelles militares de Ferrol, cinco de ellos en A Graña. “Podemos decir que desde el año 1750 que se construyó el Arsenal –explicó Rubio Bolívar– no ha habido una inversión tan elevada”.
El incremento de los presupuestos de Defensa está permitiendo acometer obras, sobre todo en materia de equipamiento e infraestructuras, que llevaban años esperando su turno. Una de las más relevantes es la adecuación del servicio de combustible de O Vispón, cuya licitación millonaria está ya en marcha.
Los seis buques los construirá Navantia, pero San Fernando tiene más posibilidades
Las seis corbetas que podrían tener la base en A Graña se construirán en los astilleros de Navantia, aunque es muy probable que se desarrollen en las factorías del sur. Es, a día de hoy, la opción más plausible y, de hecho, las últimas convocatorias de empleo e incorporaciones, sobre todo en Sistemas, en el centro del sur refuerzan esta teoría. Con todo, el proyecto está todavía en fase de maduración y no hay ninguna decisión tomada en firme sobre ese extremo.
En cualquier caso, es probable que el desarrollo de este programa esté condicionado por diferentes variables y una de ellas es la carga de trabajo que haya en cada factoría en el momento de comenzar la construcción. Esto mismo es lo que ha pasado con los buques para la Royal Navy del programa FSS –Fleet Solid Support–, que inicialmente se iban a fabricar en los astilleros de Reino Unido. Sin embargo, hace un par de semanas se anunció que parte de los bloques, para poder cumplir los plazos, se realizarán en Navantia Ferrol. El proyecto original de la corbeta europea fijaba para 2026 el inicio de la construcción.