La Armada proyecta hacer de A Graña la base de las futuras corbetas europeas

Vista parcial de los muelles de la estación naval - Daniel Alexandre

La Armada está estudiando pormenorizadamente la opción de convertir la estación naval de A Graña en la base para las futuras corbetas europeas –European Patrol Corvette– que se construirán en Navantia.

Hace algún tiempo que en los planes del Ministerio de Defensa se contempla esta posibilidad que está ganando peso y, de hecho, la inversión que se está realizando en los últimos tiempos en la estación naval, no solamente en la parte del caserío, sino sobre todo en materia de infraestructuras –incluidos los tanques de combustible de O Vispón–, está encaminada hacia ese objetivo.

Si finalmente se hace efectiva, la decisión de la Armada permitirá incrementar en seis nuevas unidades la Fuerza con base en Ferrol. La semana pasada, en una entrevista publicada en este periódico, el almirante jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar, recordaba que los programas de la Armada prevén la incorporación de nuevas unidades y ahí es donde encaja la idea de que la estación naval sea la base de estos seis buques.

“Necesitamos tener preparados los muelles en A Graña para albergar estas unidades”, explicó. Aunque se trata de un proceso largo y complejo por la inversión que conlleva y la coordinación de los participantes, la estación naval llegará a la fecha en la que las unidades podrían entrar en servicio –2030 inicialmente, aunque podría dilatarse un poco más– en condiciones de acoger los futuros buques.

Obras en marcha

La dársena Sur, por ejemplo, ya está totalmente adecuada e Intendencia acaba de licitar la realización de un estudio para revisar y proponer mejoras en diez muelles militares de Ferrol, cinco de ellos en A Graña. “Podemos decir que desde el año 1750 que se construyó el Arsenal –explicó Rubio Bolívar– no ha habido una inversión tan elevada”.

El incremento de los presupuestos de Defensa está permitiendo acometer obras, sobre todo en materia de equipamiento e infraestructuras, que llevaban años esperando su turno. Una de las más relevantes es la adecuación del servicio de combustible de O Vispón, cuya licitación millonaria está ya en marcha.