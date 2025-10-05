Galicia Ilusiona llega al Jofre con cinco funciones el 18 y 19 de octubre

Una de las funciones de la pasada edición, también en el teatro ferrolano - Daniel Alexandre

La cuarta edición de Galicia Ilusiona, uno de los festivales de magia europeos más exitosos, regresa el fin de semana del 18 y 19 de octubre a Ferrol con cinco funciones, dos el sábado y tres –una de ellas al mediodía– el domingo.

La cita, organizada y producida por Dani Polo y Pedro Bugarín y patrocinada por la Xunta, está avalada por los datos de asistencia de la edición anterior. Así, en 2024 se agotaron todas las localidades de las actuaciones, con más de 15.000 personas, una cifra que, sumada a las anteriores y a la presente edición, permitirá que este 2025 se alcance el hito de 100.000 espectadores.

Cinco artistas harán disfrutar al público de Ferrolterra en el Jofre dentro de dos semanas, todos ellos reconocidos y premiados a nivel internacional. Es el caso de Seimei, un mago manipulador coreano referente de la magia elegante y depurada que fue galardonado con la Varita de Oro de Montecarlo.

Galicia Ilusiona sube la apuesta y propone dos días de galas “mágicas” en el teatro Jofre Más información

El premio en el FISM Turín 2025 a mejor espectáculo mundial lo ganó este año la compañía catalana Mag Edgard, especialista en grandes ilusiones visuales de gran impacto. Desde Francia llegará al Jofre también David Burlet, que durante tres años consecutivos fue premiado como el mejor malabarista de su país. Una de sus particularidades es que mezcla de una manera muy natural los espectáculos a gran escala y el humor.

Mucho humor

El sentido del humor está también en el catálogo de virtudes del Mago Murphy, que tiene una larga experiencia en los escenarios –más de tres décadas–, no solo como ilusionista, sino también como presentador y maestro de ceremonias.

Del teatro a la música, pasando por la magia: los 32 espectáculos en Ferrol para lo que queda de 2025 Más información

El cartel del Galicia Ilusiona se completa con el talento autóctono, el de Nacho Samena, que lleva una década y media haciendo las delicias del público con su frescura y destreza técnica. Fue Premio Nacional de Magia en 2024 y es el representante de la comunidad autónoma en un festival que ya está plenamente consolidado a todos los niveles.

A lo largo de las ediciones anteriores, Pedro Bugarín y Dani Polo han traído a figuras mundiales de la magia como Arnó, Jerome Murat o Néstor Hato, colocando a Galicia en el mapa del ilusionismo de España y también de Europa.