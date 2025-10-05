Cuenta atrás para la entrada en vigor de la nueva ordenanza local de ruidos

El texto contempla suspensiones temporales en fechas señaladas, como los festejos navideños - Jorge Meis

En cuestión de semanas, la nueva ordenanza municipal contra la contaminación acústica entrará en vigor, poniendo punto final a un proceso que se inició en 2018 –la anterior se derogó seis años antes en favor de las normativas estatal y autonómica–, pero que cogió fuerza este mismo ejercicio tras presentarse en abril su primer borrador. Así, tras meses de reuniones, desencuentros e incluso protestas pese a no estar en funcionamiento, el pasado jueves 26 de septiembre el texto definitivo fue finalmente aprobado en el pleno con los votos favorables del grupo popular, la abstención de los socialistas y el rechazo del BNG y Ferrol en Común.

El siguiente paso, como explicó la pasada semana el concejal responsable del departamento de Obras e Servizos, José Tomé, es remitir el texto a la Delegación del Gobierno para que se haga oficial con su publicación en el BOE, un proceso que puede durar unas dos semanas. “La intención es aplicar la ordenanza gradualmente, sin ser de golpe”, explica el edil, apuntando que el Concello ya cuenta con un sonómetro “y estamos a la espera de finalizar la compra de los dos restantes”. En este sentido, Tomé relata que se va a realizar una acción formativa sobre el uso de estos dispositivos tanto para los profesionales de la Policía Local como para otro personal municipal interesado en cursarlo y así “actuar dentro de lo que marca la ordenanza”.

El texto

Respecto a la normativa en sí, el concejal incide en que la ferrolana es más “relajada” que la que existe en las otras grandes ciudades. “Nosotros miramos las comparativas de A Coruña, Lugo, Pontevedra y Ourense partiendo de las franjas horarias”, explica, poniendo como ejemplo que en Ferrol se ha establecido en un entorno residencial un límite acústico durante todo el día de 65 decibelios, mientras que en otros municipios se sitúan por lo general entre 50 y 55.

“Hay unos niveles por horas, de siete de la mañana a tres de la tarde, luego hasta las diez de la noche y de ahí hasta el día siguiente”, señala, afirmando que en esta última franja en interiores se pueden alcanzar los 40, “por lo que la gente puede estar tranquila y descansar”. “Lo que hay que hacer es cumplir la ordenanza en obras, en vehículos, en actuaciones... que para eso se ha redactado”.

Respecto a las alegaciones recibidas durante el período de exposición pública, el representante relata que se presentaron seis, de las cuales una fue remitida por la AVV de A Magdalena para la corrección de un error en el texto; otra por Ferrol en Común, que se incorporó al texto, sobre actuaciones en la calle cuando ya haya una suspensión de la norma planteada –evitando así duplicidades–; y que el resto realmente no tenían que ver con la normativa en sí. Y es que, en relación a estas últimas, José Tomé insiste en que son ordenanzas “muy técnicas” y supeditadas a unos límites establecidos a nivel estatal y autonómico “que no se pueden sobrepasar”.

Suspensión

Dado el carácter general del texto, la celebración de eventos en la vía pública requerirá, en muchas ocasiones, la suspensión del mismo. A este respecto, el concejal detalla que la ordenanza “marca bien” ciertas fechas señaladas en las que no se aplicará durante determinadas franjas horarias, como las fiestas de verano, las navidades, los carnavales o la Semana Santa.

“Son suspensiones temporales, por unas horas y en determinados sitios. Por ejemplo, si hay una actuación en la plaza de Armas, se interrumpirá en un área fijada y solo durante la celebración de la misma”, afirma, subrayando al mismo tiempo que será algo puntual y que no se redactó con la idea de paralizar la norma “todas las semanas”. “Después, quien quiera celebrar conciertos, habrá unos límites de decibelios, así que los podrán hacer si no se rebasan esos niveles”, zanja.

Otra de las críticas al texto a la que responde Tomé es a la limitación que supone para protestas y movilizaciones. En este sentido, el concejal relata que una de las alegaciones recibidas fue de un sindicato precisamente por ello, apuntando que, si se trata de un acto reivindicativo de gran entidad también se puede suspender la norma de forma temporal, pero que en el resto de los casos los participantes deberán adaptarse a la ordenanza. “Piensa que es una norma que aunque es muy relajada, también es muy completa, porque contempla toda clase de situaciones, como obras o el tráfico de vehículos”, insiste el edil.