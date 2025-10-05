Acción Familiar Ferrol celebra con varias actividades sus bodas de plata

Imagen de archivo de una de las actividades de Acción Familiar Ferrol - Cedida

La entidad Acción Familiar Ferrol (AFA) celebra este miércoles, 8 de octubre, sus 25 años de historia en un acto que tendrá lugar en la sede local de Afundación, en la plaza de la Constitución.

En todo este tiempo, subrayan desde el colectivo, “acompañamos a menores, mulleres, persoas maiores, minorías étnicas e familias en situación de vulnerabilidade, ofrecendo apoio psicolóxico, educativo e social a través de múltiples programas e proxectos”.

Celebración

Tras dos décadas y media de labor, la entidad ha decidido celebrar como se merece la ocasión y para ello contarán con las actuaciones de la Escola de Cantareiras del Toxos e Froles, la coral Eixil de Cedeira y la rondalla Só Elas, que animarán una jornada que también se aprovechará para fomentar el encuentro y la celebración.

Desde AFA invitan a la ciudadanía a tomar parte en el acto, en tanto que “durante todos estes 25 anos a entidade estivo ao carón de centos de familias da contorna, ofrecendo acompañamento educativo, social ou psicolóxico a nenos adultos e maiores, traballando de maneira constante polo benestar e a cohesión social da nosa comunidade. Este aniversario é, polo tanto, un recoñecemento compartido”.