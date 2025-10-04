Ferrol
Un total de 63 obras concurren a la vigésimo segunda edición del premio Ricardo Carvalho Calero
Quien gane cada una de las dos modalidades recibirá 4.000 euros
El concejal de Cultura de Ferrol, José Antonio Ponte Far, expresó este viernes su satisfacción por que, tras ocho años sin convocarse, la vigésimo segunda edición de los premios Ricardo Carvalho Calero de Investigación Lingüística e de Creación Literaria atrajese el interés de 63 personas. Quien gane cada una de las dos modalidades recibirá 4.000 euros.