Seguimiento del 27,75% de la huelga de médicos en el Área Sanitaria de Ferrol

Alcanzó el 23,5% de seguimiento en todas las áreas gallegas

Redacción
04/10/2025 13:24
Imagen de archivo del Marcide - Jorge Meis

El seguimiento de la huelga de médicos convocada este viernes alcanzó en el conjunto de la comunidad gallega un seguimiento total de todas las áreas implicadas del 23,5%

En el caso concreto del hospital de referencia, el Arquitecto Marcide, el porcentaje de participación sobre el personal del turno de mañana se situó en el 27,75%. 

En la Atención Primaria, la incidencia de la huelga alcanzó el 13,18%, afectando a 17 facultativos de los diferentes centros de salud de esta área sanitaria.

