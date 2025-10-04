Seguimiento del 27,75% de la huelga de médicos en el Área Sanitaria de Ferrol

Imagen de archivo del Marcide - Jorge Meis

El seguimiento de la huelga de médicos convocada este viernes alcanzó en el conjunto de la comunidad gallega un seguimiento total de todas las áreas implicadas del 23,5%.

En el caso concreto del hospital de referencia, el Arquitecto Marcide, el porcentaje de participación sobre el personal del turno de mañana se situó en el 27,75%.

En la Atención Primaria, la incidencia de la huelga alcanzó el 13,18%, afectando a 17 facultativos de los diferentes centros de salud de esta área sanitaria.