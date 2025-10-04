Ferrol
Seguimiento del 27,75% de la huelga de médicos en el Área Sanitaria de Ferrol
Alcanzó el 23,5% de seguimiento en todas las áreas gallegas
El seguimiento de la huelga de médicos convocada este viernes alcanzó en el conjunto de la comunidad gallega un seguimiento total de todas las áreas implicadas del 23,5%.
En el caso concreto del hospital de referencia, el Arquitecto Marcide, el porcentaje de participación sobre el personal del turno de mañana se situó en el 27,75%.
En la Atención Primaria, la incidencia de la huelga alcanzó el 13,18%, afectando a 17 facultativos de los diferentes centros de salud de esta área sanitaria.