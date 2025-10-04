Mi cuenta

Recuerdo a los niños asesinados por Israel en Gaza

También el claustro del Concepción Arenal protagonizó una movilización

Redacción
04/10/2025 14:11
Un momento de la lectura de los nombres de los menores palestinos asesinados
Un momento de la lectura de los nombres de los menores palestinos asesinados - Daniel Alexandre

Tras la marcha estudiantil y concentraciones del jueves, Ferrol con Palestina promovió este viernes la lectura colectiva “As crianzas teñen nome”, en la que se fueron citando, uno a uno y durante horas, los nombres de los niños que han sido asesinados en Palestina. 

El claustro del Concepción Arenal se movilizó por Gaza
El claustro del Concepción Arenal se movilizó por Gaza - Cedida

Una acción a la que se sumaron también en el IES Concepción Arenal, cuyo claustro salió al acceso del instituto a movilizarse también por el genocidio que se está perpetrando en Gaza.

