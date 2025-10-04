Recuerdo a los niños asesinados por Israel en Gaza

Un momento de la lectura de los nombres de los menores palestinos asesinados - Daniel Alexandre

Tras la marcha estudiantil y concentraciones del jueves, Ferrol con Palestina promovió este viernes la lectura colectiva “As crianzas teñen nome”, en la que se fueron citando, uno a uno y durante horas, los nombres de los niños que han sido asesinados en Palestina.

El claustro del Concepción Arenal se movilizó por Gaza - Cedida

Una acción a la que se sumaron también en el IES Concepción Arenal, cuyo claustro salió al acceso del instituto a movilizarse también por el genocidio que se está perpetrando en Gaza.