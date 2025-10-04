Mi cuenta

“Prefiro condenarme” y “Lavadoiro”, en el ciclo de cine y mujer rural del Ministerio

As Pontes acogerá el pase de la obra de Ana Amado y Lois Patiño y Neda, el filme de Ledo rodado en Ferrol

Redacción
04/10/2025 14:04
El documental se estrenó en noviembre pasado en los Duplex
El documental se estrenó en noviembre pasado en los Duplex - Emilio Cortizas

La octava edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales que organiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se desarrollará entre el 15 de octubre y el 18 de noviembre y llegará a Ferrolterra, en concreto a As Pontes y Neda

El primero de los municipios será uno de los más madrugadores. El mismo día que comienza acogerá en la Casa Dopeso la proyección de la pieza “Lavadoiro”, una creación de Ana Amado y Lois Patiño en la que se reflexiona sobre la importancia del patrimonio, material e inmaterial, de este tipo de bienes como espacios ligados al trabajo doméstico y de relación exclusivos de las mujeres. 

Será a las 19.00 horas y la entrada, como todas las de este programa, es completamente gratuita. Por su parte, la Casa da Cultura de Neda albergará a finales de este mes, en concreto el lunes 27, el pase de “Prefiro condenarme”, la última película de Margarita Ledo que se grabó principalmente en la comarca de Ferrolterra. 

Margarita Ledo comeza en Fene a gravación na comarca de “Prefiro condenarme”

Más información

Esta cinta relata la historia de un Sagrario Ribela Fra, una mariscadora de la ría que en 1972 fue juzgada por adulterio. El Tribunal eclesiástico de Compostela, que asume competencias civiles, contra todo pronóstico la absolvió. 

En la película-documental se abordan temas como la desobediencia, el maltrato y la libertad. En este caso, el film se proyectará a las 20.00 horas. Esta misma cinta ha sido seleccionada oficialmente en la vigésimo tercera edición de Doc-Lisboa, festival internacional de cine, en la sección “New Visions”, para las propuestas más innovadoras. Fue estrenada en el Festival de Sevilla, que la definió como un “canto a la resiliencia femenina”. 

