La campaña “Comercios que contan historias” sortea hoy 2.000 euros en vales de compra

Comercios que contan historias - | Emilio Cortizas

La plaza de Armas acoge en la tarde noche de este sábado, a partir de las 21.00 horas, el sorteo de vales de compra por valor de 2.000 euros con los que el Centro Comercial Aberto Ferrol-A Magdalena y la Asociación de Hostalería de Ferrol e Comarca quieren premiar la fidelidad de los clientes que desde el lunes hicieron sus compras en los establecimientos adheridos.

Esta acción forma parte de la campaña “Comercios que contan historias”, que ayer ya vivió la primera de sus jornadas fuertes con la ruleta gigante, visitas guiadas por diferentes comercios con pedigrí y una ruta del pincho coordinada por la entidad de hostelería de Ferrolterra más veterana.

Una de las propuestas que más llamó la atención y que este viernes se repetirá son los tres itinerarios. Comercio ilustrado, no Camiño y Lendas recorren, respectivamente, diferentes calles del centro para dar a conocer las particularidades de algunos de los establecimientos a través de una guía didáctica y amena.

Galería "Comercios que contan historias" en Ferrol, en imágenes Ver más imágenes

Antes de la entrega de los vales, en la que estará presente el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, habrá música, como es habitual. En este caso será Nuevo Plan el grupo que amenice el fin de fiesta de una iniciativa que ha recibido cerca de 28.000 euros de ayudas.