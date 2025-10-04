El CCA Ferrol-A Magdalena alcanza un nuevo éxito de participación

Momento de la entrega de uno de los vales de compra en establecimientos de la ciudad - Emilio Cortizas

El Centro Comercial Aberto Ferrol-A Magdalena logró hoy un nuevo éxito en su última campaña de dinamización económica de la ciudad naval, bautizada como “Comercios que contan historias”. La propuesta, que incluyó música, regalos, sorteos e incluso rutas culturales, arrancó el lunes con la entrega de boletos a todos los clientes de los establecimientos participantes en la iniciativa, aunque no fue hasta las jornadas del viernes y el sábado que tuvo lugar la celebración en sí.

Así, durante este segundo día se repitieron las tres visitas guiadas por las calles de la ciudad: Comercio ilustrado, no Camiño y Lendas –todas ellas con punto de salida fijado a las 17.00 horas en la plaza de Armas–, así como el sorteo de 2.000 euros en vales de compra para establecimientos ferrolanos, que comenzó a las nueve de la noche a las puertas del palacio consistorial y en el que tomaron parte el presidente de la asociación comercial, Olegario Álvarez, el teniente de alcalde, Javier Díaz, y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros.

Con más de 4.000 boletos participantes y una plaza a reventar antes incluso de que comenzase el concierto de la afamada formación Nuevo Plan, el éxito de la propuesta quedó más que certificado, algo que tanto desde la asociación como desde el gobierno local se celebró.

Valoración

“Desde el Ayuntamiento de Ferrol queremos apostar, y así lo estamos haciendo, por el comercio local y en esta ocasión hemos tenido el placer de colaborar con la Asociación de Comerciantes y con la de hostelería, que han participado en este evento”, señaló Díaz Mosquera, que también quiso agradecer al gobierno autonómico su aportación en la propuesta con una ayuda de 21.000 euros, que se suman a los más de 6.000 que destinó el Concello. “Creo que han sido unas jornadas fabulosas para el comercio. En la tarde de ayer –por el viernes– veíamos las calles llenas de gente”, lo que demuestra que estas iniciativas “gustan a los vecinos”.

Por su parte, el presidente del Centro Comercial Aberto, Olegario Álvarez, afirmó que sus impresiones tras finalizar el evento han sido “muy positivas”, destacando también el gran volumen de personas que se pudo ver por el centro durante los dos días de la iniciativa. Respecto a las propuestas, el responsable puso en valor las rutas guiadas por el barrio de A Magdalena, incidiendo en que estaban diseñadas para “alcanzar todos los puntos” del mismo y que, con ello, “hubiese repercusión en todos los comercios”.