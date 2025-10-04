Mi cuenta

Sanidad

Asotrame y el Chuac suscriben un acuerdo de colaboración durante los próximos tres años

El acuerdo contempla la continuidad del programa de acompañamiento en el Hospital de día de hematología

Redacción
04/10/2025 12:57
Psicologa de Asotrame_16314594
La psicóloga de Asotrame en el hospital de día - Cedida

Asotrame y el Área Sanitaria A Coruña acaban de suscribir un acuerdo de colaboración para reforzar las líneas de cooperación entre ambas entidades para prestar apoyo a los pacientes trasplantados de medula ósea y afectados por un cáncer hematológico y sus familias, y hacer más llevadero su paso por el Hospital Universitario da Coruña (Chuac). 

Esta alianza, a tres años, contribuirá a facilitar la realización de actividades en la citada área sanitaria por parte de la Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas

Además, respalda la difusión dentro del propio hospital de las iniciativas y servicios que impulsa la entidad y que se dirigen a personas enfermas de leucemias, linfomas, mieloma múltiple y otros cánceres sanguíneos. 

El acuerdo suscrito por el gerente del área, Luis Verde, y la presidenta de Asotrame, Cristina Piñeiro, contempla la continuidad del programa de acompañamiento en el Hospital de día de hematología, con atención quincenal por parte del equipo técnico de la asociación ferrolana. 

