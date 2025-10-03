Mi cuenta

Mayores 

Ya hay fecha para el viaje gratuito a las celebraciones del San Froilán y As San Lucas

Los mayores de 65 años interesados en participar podrán inscribirse el próximo martes día 7 en la oficina de Viaxes Paco

Montse Fernández
03/10/2025 10:46
Estas propuestas del área de Política Social tienen gran aceptación entre la gente de edad del municipio
Estas propuestas del área de Política Social tienen gran aceptación entre la gente de edad del municipio - Concello

 Un año más, el Ayuntamiento de Ferrol reedita los viajes para mayores  al San Froilán y la romería de As San Lucas, en Lugo y Mondoñedo, respectivamente. En total se ofertan 110 plazas para las dos citas. 

Se trata de una actividad gratuita con una muy alta demanda, cuyas plazas suelen agotarse de inmediato. 

La concejala de Política Social informó que las personas de edad de la urbe –empadronadas y mayores de 65 años– pueden anotarse el próximo martes 7 de octubre, en las oficinas de Viaxes Paco (C/Tierra, 15-19), en horario de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas. 

Asimismo, las salidas se han fijado para los días 11 (Lugo) y 18 de este mes (Mondoñedo). Ambos viajes incluyen el traslado y la comida en un restaurante de la zona, así como personal de apoyo durante el trayecto y seguro. 

Estas acciones, como recordó la concejala Rosa Martínez Beceiro, se enmarcan en el programa de dinamización social del área de Política Social e Inclusión al que el Concello destina 4.685 €. 

