Arte

Un mural en el Campus de Gandía homenajea a la cineasta ferrolana Chelo Loureiro

La ganadora de cuatro premios Goya participó en la inauguración de la obra de Sergio Terrones "Flug" e impartió la charla "Tu camino profesional"

Redacción
03/10/2025 13:00
Chelo Loureiro con el mural al fondo, el día del acto de inauguración
Chelo Loureiro con el mural al fondo, el día del acto de inauguración

La Universitat Politècnica de València -UPV- ya cuenta con su particular homenaje a la cineasta ferrolana que el año pasado ganó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Chelo Loureiro. Esta artista participó este jueves en la inauguración del mural, donde expresó su agradecimiento y emoción, además de impartir posteriormente una conferencia.

El mural, que fue elaborado por Sergio Terrones Almela "Flug", se encuentra en la primera planta del edificio A del Campus de Gandía y representa algunos de los personajes más icónicos de sus películas, como puede ser Valentina (del film homónimo) o Azulín (de "Unicorn Wars"). "Tu camino profesional" es el título de la ponencia que ofreció al estudiantado, profesorado y personal del campus universitario.

