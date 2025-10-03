Mi cuenta

Diario de Ferrol

Sanidad

Primeros pasos para dotar de mobiliario a las futuras y renovadas urgencias del Marcide

Los trabajos en esta área de atención sanitaria constituyen uno de los siguientes pasos destacados dentro del proceso de renovación del CHUF

Redacción Ferrol
03/10/2025 07:00
-

El Área Sanitaria de Ferrol acaba de dar uno de los primeros pasos para equipar las futuras nuevas urgencias del CHUF. Así se recoge en el Portal de Contratos Públicos de Galicia, donde se publicó la resolución de esta área, en la que se anuncia la licitación para el suministro de mobiliario general con destino a esta nueva planta. El contrato implica la inversión de más de 91.500 euros (con IVA) para dotar de 386 elementos de mobiliario. 

Por lotes, esta contratación administrativa se establece en cuatro lotes diferenciados: por un lado, las mesas, cajones, armarios, sillas y bancos; y un segundo para sillas de diferente índole, otro para bancos y, por último, uno destinado a los vestuarios. 

Más boxes

Desde el área sanitaria ferrolana recuerdan que la equipación de las nuevas urgencias, tal y como se confirmó en su día desde la Consellería de Sanidade, “será o seguinte grande chanzo do Plan Director do CHUF”. Las nuevas urgencias estarán situadas en el semisótano del edificio. Este, en una de las primeras fases que se construyó, tendrá flujo de entradas y salidas hacia la calle Irmandade de Doadores de Sangue. El nuevo emplazamiento implicará un incremento de más de 900 m2. Además, entre otras mejoras, se duplicará el número de boxes, pasado a un total de 16.

