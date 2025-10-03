Premio de 52.000 euros de la Primitiva

El bote de este premio sigue acumulándose y superará en el próximo sorteo los once millones - AEC

La Primitiva de este jueves ha dejado un agraciado en Ferrol. Se trata de uno de los premios de segunda categoría del sorteo celebrado este dos de octubre.

El acertante de primera categoría se llevó un premio de 1,2 millones de euros. Por su parte, el de Ferrol, se suma a otros tres ganadores más, llevándose cada uno de ellos un montante de 52.000 euros. El boleto se selló en la Avenida de Esteiro.

De este modo el bote de la Primitiva se acumula y superará los 11 millones de euros en el próximo sorteo.