Neda le pide a la Xunta "saldar a débeda" en materia saneamiento

El Concello de Neda ha salido al paso de las acusaciones de la cofradía de pescadores de Barallobre señalando a la Xunta como responsable de una "discriminación flagrante" con el municipio en materia de saneamiento. El gobierno local recuerda que en los últimos dos años se redactó, atendiendo a la solicitud realizada por Intecmar (el organismo que, en base a los resultados de las analíticas, ha rebajado a zona C la calidad de las aguas de gran parte del banco marisquero de As Pías), un Plan director de saneamiento municipal que, explica, "aposta pola conexión da rede coa EDAR de Prioriño" por ser la opción más viable económicamente.

El ejecutivo local recuerda que la Xunta financió el saneamiento de todos los concellos de la ría "agás o de Neda" y resalta que "só na marxe sur investiu ata 87,2 millóns". Esta situación contrasta, dice el Concello nedense, con la "ausencia de compromiso" por parte de la administración autonómica. "Non hai nada máis aló da previsión recollida no Plan Hidrolóxico da Demarcación Galicia-Costa de destinar un millón de euros no horizonte de 2027. Só hai promesas incumpridas", añade.

Desde el Consistorio se reconoce la "problemática ambiental existente" y se lamentan "as consecuencias que se derivan para o colectivo de mariscadores e mariscadoras de Ferrolterra", pero resalta, "como saben perfectamente na confraría de Barallobre e na Xunta, que cun orzamento anual de 5 millóns o Concello carece de medios para dar solución en solitario ao problema do saneamento". Por ello, reclama al gobierno gallego que "tome medidas con urxencia" e insta al pósito fenés a "esixir solucións a quen realmente pode aportalas".