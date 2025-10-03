Más de 110.000 gallegos emplean la aplicación XuntaEu para sus gestiones con la Administración

Captura de pantalla explicativas de la aplicación XuntaEu y algunas de las funciones que ofrece - Cedida

Más de 110.000 gallegos y gallegas realizan gestiones con la Xunta a través del móvil, gracias a la aplicación XuntaEu. La Administración autonómica puso en marcha esta app el pasado año para simplificar la relación de los ciudadanos con los servicios digitales aprovechando el uso, prácticamente universal, de los dispositivos móviles.

XuntaEu está disponible para los sistemas operativos iOs y Android , y una vez descargada, la persona usuaria puede acceder de una manera segura a los servicios disponibles empleando Chave365, el DNI electrónico o un certificado digital.

Gracias a XuntaEu las personas usuarias pueden consultar, aceptar o rechazar desde el móvil las notificaciones que la Administración les haga llegar a través del sistema Notifica.gal. Además, pueden acceder a la información básica de sus expedientes, así como acceder de manera directa a la sede electrónica para tramitarlos.

Se ha activado un canal de WhatsApp para consultar dudas técnicas

También se pueden consular las citas programadas con la Administración y acceder o dar de alta apoderamientos del Registro Electrónico de Apoderamientos de Galicia.

Otras utilidades que proporciona XuntaEu son la gestión de la baja en el sistema de Chave 365, la posibilidad de consultar o modificar los datos personales almacenados en la Carpeta Ciudadana y la recepción de avisos personalizados.

Actualmente, la aplicación permite el acceso a un total de 12 tarjetas o carnés emitidos por la Xunta de Galicia, que pueden ser validados por terceros directamente desde el dispositivo a través de un código QR. XuntaEu proporciona, también, acceso a los certificados de los que disponga la persona usuaria. En este momento, los documentos disponibles son el Certificado de habilitaciones profesionales, la Licencia de pesca marítima de recreo en superficie, la Licencia de pesca marítima de recreo submarina y la Licencia de pesca marítima de recreo en embarcaciones.

Otra de las funcionalidades que incluye XuntaEu es la de comprobar la validez de documentos firmados electrónicamente, tanto de manera manual como mediante el uso de la cámara para escanear el código QR.

Desde su publicación la aplicación ha incorporado mejoras y nuevas utilidades. Así, entre las últimas novedades implementadas, están la posibilidad de acercar documentación a los expedientes y un canal de WhatsApp para consultar dudas técnicas de la app. 