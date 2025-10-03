La Policía Nacional celebra su patrón con un acto institucional en el teatro Jofre

Autoridades durante la misa solemne celebrada ayer en la concatedral de San Julián - Daniel Alexandre

La ciudad naval acogió este viernes los actos oficiales de celebración del Día de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, que en el caso de Ferrol se alternan cada año con Narón al compartir Comisaría. Así, la jornada comenzó con una misa solemne a las once de la mañana en la concatedral de San Julián, tras la cual, al mediodía, los asistentes se trasladaron al teatro Jofre, donde tuvo lugar la ceremonia institucional.

La cita, en la que se impuso tanto la Cruz al Mérito Policial como otras condecoraciones por su labor a agentes y otros profesionales de las dependencias ferrolanas, estuvo presidida por los alcaldes de ambos municipios, José Manuel Rey y Marián Ferreiro, así como por la comisaria jefa de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa, el fiscal y la jueza decana del área, Daniel Jove y Elvira Méndez, respectivamente, y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros. Tras la entrega de las distinciones, el regidor de la ciudad naval trasladó a los policías asistentes el agradecimiento de la ciudadanía por su trabajo, destacando que, con su “dedicación e sacrificio” garantizan la seguridad de los vecinos de ambos concellos.

En este sentido, Rey Varela celebró que Ferrol era una ciudad tranquila, pero que su defensa “non se pode dar por feita”, apuntando a que, durante su reunión la semana pasada con el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, le trasladó la necesidad de que la Comisaría ferrolana y naronesa precisa incrementar “os medios humanos e materiais” con los que cuenta. De igual forma, el regidor anunció que el Concello se había puesto en contacto con el Ministerio del Interior para poner a su disposición “un dos mellores soares que ten a cidade” de cara a construir las nuevas instalaciones policiales, una reclamación histórica del cuerpo y que “levaba anos atascada”.

Por último, el alcalde reivindicó la necesidad de “arrimar o ombro” desde todas las administraciones para poder garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los vecinos y vecinas de Ferrol y Narón.