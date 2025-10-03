La cofradía de Barallobre anuncia acciones legales contra el Concello de Neda

Jorge López, patrón mayor de Barallobre, el pasado mes de agosto I - D. Alexandre

La Cofradía de Pescadores de Barallobre emprenderá acciones legales contra el Concello de Neda al considerarlo responsable de varios "focos de contaminación" que han motivado un cambio de la clasificación microbiológica de gran parte del banco de As Pías, en concreto del GAL 03/08-2, es decir, la zona delimitada entre la línea imaginaria que une las puntas de O Montón y As Pías y la costa, salvo A Gándara. La resolución del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), anunciada el pasado miércoles, se ha publicado este viernes.

El pósito señala que esta situación va a provocar "daños y perjuicios" al sector y, al pasar a ser zona C (esos bivalvos tendrán que reinstalarse en la batea de San Cristóbal), "limitará gravemente la explotación de almeja, el banco de navaja y las playas del marisqueo a pie de O Puntal y San Valentín".

Los mariscadores de la cofradía fenesa aseguran que "las zonas problemáticas son puntos pertenecientes a vertidos realizados desde el Concello de Neda, que ya fue avisado en su momento, sin que a fecha de hoy hiciese nada por solucionarlo". En ese sentido, el pósito explica que, con la declaración de zona C, los precios de venta serán "más bajos al no poder comercializar directamente en lonja, habrá pérdidas por mermas de producto durante la reinstalación y los cobros se aplazarán", pero lo más grave, sostiene, es la "degradación del producto a nivel local y gallego, lo que supone un retroceso en el esfuerzo realizado durante los últimos años para prestigiar los mariscos de la ría de Ferrol".

"Llegaremos hasta el final para defender a nuestros socios y socias y exigir responsabilidades", advierte el pósito fenés, que le pide a las administraciones competentes que "depuren responsabilidades, se actúe sobre los focos de contaminación detectados (principalmente en puntos pertenecientes al Concello de Neda) y se adopten medidas urgentes y eficaces para garantizar el futuro del marisqueo en la ría de Ferrol".