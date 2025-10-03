El Gobierno destina 13 millones de euros del Plan EDIL a proyectos de Ferrol y Narón

Algunas de las actuaciones incluidas en el proyecto “Abrir Ferrol ao Mar” se cofinanciarán con estos fondos - Jorge Meis

Los municipios de Ferrol y Narón han sido seleccionados en la resolución provisional de la convocatoria de ayudas del Plan EDIL –Estrategia de Desarrollo Integrado Local–, en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2017. En total, cada uno de los Concellos recibirá, de no presentarse alegaciones, un total de 6,5 millones de euros para el impulso de proyectos clave.

Tal y como detalló la Subdelegación do Goberno en A Coruña, esta nueva línea de subvenciones, que supone un incremento de cuantías respecto al antiguo Edusi y una apuesta mayor por los territorios con menor población –se ha destinado una “cifra récord” en España de 1.774 millones, pasando de 173 a 242 proyectos y de 243 a 971 municipios beneficiados–, se basa en criterios de cohesión territorial y concurrencia competitiva.

Así, en el caso de la urbe naval, el gobierno local avanzó que las iniciativas presentadas a la convocatoria han sido algunas de las actuaciones incluidas dentro de la Cidade do Deporte y Abrir Ferrol ao Mar. En este sentido, desde el Consistorio se señaló que, debido “ao elevado número de solicitudes presentadas e logo de modificar os rangos poboacionais” respecto al Edusi, el concello se engloba en el rango de “ciudades intermedias”, al igual que Narón, por lo que obtendrá una asignación de 6.547.727 euros, el 60% de la inversión máxima permitida, de 10.912.878 –en comparación, A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo y Pontevedra recibirán 8,7 millones sobre una cuantía de 14,5–.

El ayuntamiento naronés, por otro lado, relató que los fondos de los que se beneficiarán suponen el 40% del gasto previsto –de unos once millones–, por lo que deberán “priorizar” qué proyectos se acometen. De este modo, de las ocho propuestas trasladadas al Ministerio de Hacienda, el Concello quiso destacar el arreglo del colector del polígono industrial Río do Pozo –que presenta “un importante deterioro”, por lo que, entre otras tareas, se renovarán sus conducciones–; la rehabilitación integral del molino das Aceas, que sería similar a la realizada en el de Xuvia –cofinanciado con fondos Edusi–; o el desarrollo de una senda peatonal y ciclista entre el Club de Remo, en el barrio de A Gándara, y O Couto.

A este respecto, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, puso en valor la labor de todos los que hicieron posible ser beneficiarios de estas ayudas, además de afirmar que, desde el Concello, “seguiremos traballando para acadar novas achegas doutras administracións para seguir avanzando”.

Por su parte el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, destacó que esta convocatoria “volve a mostrar o compromiso con Galicia” del Ejecutivo central, destacando que se han movilizado para la comunidad autónoma “máis de 176 millóns de euros de fondos europeos, que chegarán a 54 concellos e permitirán poñer en marcha proxectos transformadores”.