Ferrol

El Cupón Diario de la ONCE deja en Ferrol 35.000 euros

David Díaz repartió suerte en su puesto de la plaza Camilo José Cela

Montse Fernández
03/10/2025 11:12
El vendedor de la ONCE David Díaz ha vuelto a dar un premio
El vendedor de la ONCE David Díaz ha vuelto a dar un premio - G.P.

 El Cupón Diario de la ONCE ha dejado en Ferrol un premio de 35.000 euros en el sorteo del jueves, 2 de octubre.

David Díaz Rodríguez es el vendedor de la ONCE que ha dado la suerte en Ferrol, con un cupón vendido por el Terminal Punto de Venta, desde su punto de venta en la Plaza Camilo José Cela, número 1.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

