El Concello aborda con la AVV de San Felipe las actuaciones realizadas en el plan de barrios

En total se segaron más de 4.000 metros lineales de zonas verdes en el lugar

Redacción
03/10/2025 21:17
Momento de la reunión celebrada ayer en Alcaldía
Momento de la reunión celebrada este mediodía en Alcaldía - Daniel Alexandre

Siguiendo con el calendario de reuniones del plan de barrios, el alcalde, José Manuel Rey, y el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, mantuvieron este mediodía un encuentro con la directiva de la Asociación de Vecinos de San Felipe, segunda área en la que se ha intervenido dentro de esta iniciativa municipal.

Según relató el regidor, a lo largo de la semana del 22 al 28 de septiembre, los operarios del servicio de Parques e Xardíns procedieron a segar más de 4.000 metros lineales de zonas verdes en este lugar de la parroquia de Brión, a los que se sumarían unos 1.000 metros cuadrados en el entorno de la pista polideportiva. Asimismo, el personal de Urbaser, procedió a la realización de labores de desbroce y chapeo en la carretera principal (DP-3612), en los alrededores del castillo, en el camino alto y en la pista que conecta el núcleo urbano con la cetárea. De igual modo, estos mismos profesionales realizaron trabajos de limpieza en fuentes, lavaderos y contenedores de residuos de la zona, mientras que el servicio de mantenimiento eléctrico acometió tres actuaciones de mantenimiento correctivo.

El tercer destino del plan de barrios, donde se trabajó esta misma semana, es O Pieiro, en la parroquia de Doniños, y a partir del próximo lunes se actuará en A Graña.

