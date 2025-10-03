Aprobado provisionalmente el estudio de delimitación para la fase 2 del estadio de A Malata

El segmento afectado apenas supone el 15% de la superficie de la cubierta - Jorge Meis

El Ministerio de Transportes, a través de Demarcación de Carreteras, anunció hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la aprobación provisional del estudio de delimitación de tramos urbanos afectados por las obras de la segunda fase del proyecto de renovación de la cubierta del estadio de A Malata. En concreto, el documento hace referencia al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0+815 y 0+983 del margen izquierdo de la autovía FE-15, cuya zona de servidumbre coincide con un extremo de la instalaciones deportivas.

Como se recordará, durante el anuncio de la propuesta para para renovar dicho elemento del estadio, el alcalde, José Manuel Rey, explicó que la intervención se acometería en dos fases: una primera sobre el 85% de la cubierta y una segunda que se centraría en el 15% restante y que se demoraría más, precisamente, por precisar de tramitación adicional al verse afectado por la FE-15 –el complejo deportivo data de 1992, mientras que el acceso norte se construyó casi una década más tarde–.

Así, la resolución, a la que el gobierno local deberá responder con su correspondiente informe, propone una serie de medidas para poder acometer las obras, como fijar como tramo urbano el segmento afectado según la normativa local.