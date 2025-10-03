Acto de agradecimiento en el Arsenal al personal que ha pasado a situación de reserva

Un momento del desfile de la Fuerza - D.A.

Una vez más, el Arsenal de Ferrol ha acogido el acto de homenaje al personal que ha pasado a la reserva en el último año, agradeciendo así su tiempo de dedicación y entrega, “fundamentales para que la Armada cumpla sus misiones”, como se indicó.

El acto militar estuvo presidido por el jefe del Arsenal, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, quien tomó parte también en la habitual imposición de condecoraciones.

Como es habitual en este tipo de ceremonias se rindieron los honores de ordenanza por una compañía integrada por la escuadra de gastadores y la banda de cornetas y tambores de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño, la unidad de música, bandera y una sección del Tercio Norte, así como otra del Arsenal y una tercera integrada por alumnos de la Escuela de Especialidades de A Graña (Esengra).

Homenaje a los caídos

Durante el acto, que se desarrolló en la explanada de la Sala de Armas, el vicealmirante Rubio Bolívar y el capitán de navío Indalecio Seijo Jordán, como oficial más antiguo de los que pasan a la reserva, fueron los encargados de depositar la corona de flores ante el monumento a los caídos situado en la referida plaza.

Un momento del homenaje a los caídos - D. Alexandre

En el marco del acto militar también tuvieron ocasión de decir unas palabras tanto el Almirante Jefe, quien destacó la labor desempeñada durante años de servicios por quienes pasan a la situación de reserva, como el capitán de navío Indalecio Seijo, quien intervino en nombre de quienes dejan la vida activa como marinos de la Armada.

No faltó tampoco la interpretación del himno nacional en una ceremonia que se prolongó durante poco más de una hora y que culminó con la retirada de la bandera y el habitual desfile de la Fuerza.

el anterior jefe del arsenal e Hijo Adoptivo de Ferrol Ignacio Frutos,que también pasó a la reserva estuvo entre los invitados al acto - D.A.

También asistió como invitado al evento quien presidió este mismo acto el año pasado, Ignacio Frutos, que pasó a la reserva el pasado mes de septiembre tras dejar el Arsenal para ocupar el cargo de AJAL (Almirante Jefe de Apoyo Logístico).