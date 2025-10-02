Un total de cinco empresas optan a la renovación de los campos de fútbol 7 de A Gándara

La intervención también contempla la renovación de los sistemas de riego - Emilio Cortizas

Un total de cinco empresas han presentado ya sus ofertas para el proyecto de renovación de los dos campos de fútbol 7 de césped artificial del complejo deportivo de A Gándara. La intervención, valorada en 319.440 euros, fue anunciada el pasado 25 de agosto tras aprobar la Xunta de Goberno Local (XGL) el proyecto básico y de ejecución, arrancando su licitación una semana más tarde.

Tal y como señaló el Concello, la iniciativa –que se engloba dentro de la Cidade do Deporte y que, por tanto, será cofinanciada por la Xunta de Galicia– se centrará en los mencionados terrenos de juego, que presentan desperfectos desde hace años. Así, tras solventar los problemas de “planicidade” detectados en el firme, se procederá a aplicar una nueva base de aglomerado asfáltico, tras lo cual se colocará un nuevo campo de hierba artificial de última generación.

La intervención, que tendrá una duración de cuatro meses, se completará con la instalación de un nuevo sistema de riego, la renovación de su drenaje, además de adquirir nuevas equipaciones para el complejo deportivo.

Por otro lado, tres compañías optan a la remodelación de las dos pistas de fútbol 8 de Caranza. En este caso, la intervención, sufragada gracias a un convenio con la Consellería de Presidencia, consistirá en la transformación de ambos terrenos de juego en uno único de fútbol 11 –que a su vez se podrá volver a dividir–, así como la construcción de una nueva bancada de hormigón.